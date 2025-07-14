Норвегія виділяє 100 млн грн на кіберстійкість цифрової інфраструктури України

14 июля 2025 г., 12:47

0

Tweet

Норвегія стала дванадцятою країною, яка долучилася до Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, що підтримує посилення кіберзахисту України. Офіційно про приєднання оголосили під час Ukraine Recovery Conference у Римі. До цього країна долучалася до ініціативи в статусі спостерігача.

У межах партнерства до кінця року Норвегія планує надати понад 100 млн грн (25 млн норвезьких крон). Кошти спрямують на підтримку проєктів, які підвищують кіберстійкість цивільної та критичної інфраструктури України.

«Талліннський механізм – ключовий інструмент міжнародної підтримки, який допомагає Україні протистояти цим атакам та водночас будувати довгострокову цифрову стійкість. Норвезький уряд виділяє 25 млн крон щороку на цей напрям у межах цивільного компонента Програми імені Нансена. Ця підтримка є довгостроковою і масштабованою», – заявив Еспен Барт Ейде, міністр закордонних справ Норвегії.

Талліннський механізм започаткований у 2023 році як ключовий інструмент координації міжнародної технічної допомоги у сфері кібербезпеки. До ініціативи приєдналися: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція, Швеція – і тепер Норвегія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

В Україні координацію здійснює Проєктний офіс Талліннського механізму (TMPO), який працює в Києві за підтримки Estonian Centre for International Development та EU CyberNet.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах