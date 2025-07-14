Gartner: світові витрати на моделі GenAI у 2025 році будуть на рівні 14,2 млрд дол.

14 июля 2025 г., 13:35

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За прогнозами аналітичної компанії Gartner, світові витрати кінцевих користувачів на моделі генеративного штучного інтелекту (GenAI) у 2025 році становитимуть 14,2 мільярда доларів. При цьому, витрати на спеціалізовані моделі GenAI, до яких входять доменно-специфічні мовні моделі (DSLMs), за оцінками, досягнуть 1,1 мільярда доларів.

Спеціалізовані моделі GenAI навчаються або доналаштовуються на даних, характерних для конкретної галузі або бізнес-процесу. Спосіб розробки та розгортання DSLMs дозволяє їм мати вплив, що перевищує прямі витрати, які вони генерують. Gartner прогнозує, що до 2027 року більше половини моделей GenAI, що використовуватимуться підприємствами, будуть доменно-специфічними (тобто орієнтованими на конкретну галузь або бізнес-функцію), порівняно з 1% у 2024 році.

Арунасрі Чепарті (Arunasree Cheparthi), старший головний аналітик-дослідник Gartner, зазначила, що фундаментальні моделі GenAI (включаючи великі мовні моделі) навчаються на величезних обсягах даних і використовуються для багатьох різних завдань. За її словами, ці моделі є першими, що підтримують GenAI, і залишатимуться найбільшою сферою витрат організацій у найближчі роки. Проте, як підкреслює Чепарті, організації також звертаються до більш доменно-специфічних або вертикальних моделей GenAI, оскільки вони пропонують покращену продуктивність, економічність, надійність та релевантність у цільових корпоративних сценаріях використання порівняно з фундаментальними моделями.

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