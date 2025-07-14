Китайська Moonshot AI оновила відкрито-ресурсну модель, конкуруючи з DeepSeek

14 июля 2025 г., 11:45

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Як повідомляє Reuters, китайський стартап у сфері штучного інтелекту Moonshot AI у п'ятницю випустив нову відкрито-ресурсну АІ-модель Kimi K2.





Компанія заявила, що модель Kimi K2 має розширені можливості кодування та добре справляється із завданнями загального агента (вміє інтегрувати різні інструменти, що дозволяє їй ефективніше розбивати складні завдання).





Moonshot AI стверджує, що Kimi K2 перевершує деякі основні відкрито-ресурсні моделі, включаючи DeepSeek's V3, та конкурує з можливостями провідних американських моделей, таких як Anthropic, у певних функціях, наприклад, кодуванні. Зазначається, що Kimi K2 — це Mixture-of-Experts (MoE) модель з 1 трильйоном загальних параметрів, з яких 32 мільярди активні на один токен, та може працювати з контекстним вікном до 128K токенів. Вона спеціально розроблена для агентних робочих процесів, де АІ може самостійно розкладати завдання, виконувати послідовності інструментів, писати та відлагоджувати код, аналізувати дані та координувати робочі процеси з мінімальним людським втручанням.





Цей реліз є частиною тенденції серед китайських компаній до відкритого розповсюдження АІ-моделей. Це контрастує з багатьма американськими технологічними гігантами, такими як OpenAI та Google, які зберігають свої найпередовіші моделі пропрієтарними. Деякі американські фірми, включаючи Meta Platforms, також випускають відкрито-ресурсні моделі.





Відкрите розповсюдження дозволяє розробникам демонструвати свої технологічні можливості та розширювати спільноти розробників, а також світовий вплив. Ця стратегія, як зазначають у Reuters, ймовірно, допоможе Китаю протистояти зусиллям США щодо обмеження технологічного прогресу Пекіна. Серд інших китайських компаній, що випустили відкрито-ресурсні моделі - DeepSeek, Alibaba, Tencent та Baidu.





Компанія Moonshot AI, заснована у 2023 році випускником Університету Цінхуа Яном Чжилінем (Yang Zhilin), є одним з помітних китайських АІ-стартапів і підтримується такими інтернет-гігантами, як Alibaba. Компанія здобула популярність у 2024 році, коли користувачі активно почали використовувати її платформу за можливості аналізу довгих текстів та функції АІ-пошуку. Однак її позиції цього року знизилися після випуску DeepSeek низьковартісних моделей, зокрема R1, запущеної в січні, яка змінила ситуацію у світовій індустрії. За даними aicpb.com, китайського вебсайту, що відстежує АІ-продукти, застосунок Kimi від Moonshot AI посідав третє місце за щомісячною кількістю активних користувачів минулого серпня, але до червня опустився на сьоме місце.

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