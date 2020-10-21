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NetApp обновляет сервисы и решения для гибридной облачной инфраструктуры

21 октября 2020 г., 14:05
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NetApp обеспечивает простоту и гибкость облака в центрах обработки данных

NetApp объявила об усовершенствовании ПО для управления данными NetApp ONTAP. Компания также анонсировала гибкий сервис NetApp Keystone Flex Subscription и новое решение NetApp SolidFire Enterprise SDS. Благодаря этим обновлениям NetApp помогает клиентам по всему миру раскрыть потенциал облачных технологий. Теперь организации могут оптимизировать производительность и безопасность, сократить расходы, с легкостью перенести управление данными из локальных ЦОД в любое облако и использовать гибридную облачную инфраструктуру.

Новые функции и возможности, которые представила компания NetApp:

Расширенные возможности ПО NetApp ONTAP, которые обеспечивают большую консолидацию, более глубокую интеграцию в облако и постоянную доступность данных для повышения удобства, эффективности и защиты критически важных для бизнеса корпоративных приложений.

Обновление подписки NetApp Keystone Flex Subscription, обеспечивающей быстрый и гибкий путь к облачному центру обработки данных, основанной на принципе оплаты по мере роста, для получения локальных облачных сервисов. Подписка Keystone Flex Subscription также предлагает интеграцию в общедоступные облака, доступную через экосистему партнеров NetApp.

Новое решение NetApp SolidFire Enterprise SDS, которое обеспечивает простую и автоматизированную основу для частного облака с программным обеспечением NetApp Element в качестве автономной программно-определяемой системы хранения данных, которую можно использовать на любом оборудовании.

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