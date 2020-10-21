Microsoft выпускает октябрьское обновление Windows 10

21 октября 2020 г., 14:45

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Корпорация Microsoft выпустила очередное обновление для операционной системы Windows 10 версии 1903 и выше. Автоматическое обновление устройств будет проходить постепенно, по аналогии с майским обновлением, когда оно устанавливалось не на все устройства сразу. При желании установить обновление быстрее, пользователи смогут сделать это вручную, проверив наличие новой версии в настройках.

В отличие от весеннего обновления, осенняя версия обычно делает фокус на улучшение текущих функций, а не на глубокие обновления. Новые функции и улучшения октябрьского обновления включают следующее.

Нововведения в Microsoft Edge. Новый инструмент «Коллекции» позволит сохранять и делиться контентом из интернета и может быть полезен при совершении покупок, проведении школьных исследований, подготовке к путешествию и т.д.

Также добавлена функция сравнения цен, чтобы пользователи могли легко найти лучшую цену при добавлении предмета в коллекцию. Обновленное сочетание клавиш Alt+ Tab позволит получить быстрый доступ к приложениям и веб-вкладкам. Кроме того, при наведении курсора на значок сайта в браузере, можно увидеть все открытые вкладки этого сайта.

Обновленное меню «Пуск». Теперь переработанные значки приложений, такие как «Калькулятор», «Почта» и «Календарь», располагаются на полупрозрачном однотонном фоне.

Также у пользователей появится больше возможностей для настройки панелей задач в соответствии со своими предпочтениями.

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