Над Google нависла угроза распада

21 октября 2020 г., 13:35

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Google стала объектом антимонопольного иска, возбужденного Министерством юстиции США. Во вторник на брифинге, проведенном заместителем генерального прокурора Джеффри Розеном (Jeffrey Rosen), было заявлено, что незаконно поддерживаемая Google монополия на поисковые услуги в Интернете и соответствующую рекламу лишает другие компании возможности составить ей эффективную конкуренцию.

В жалобе федерального правительства на Alphabet, поддержанной властями 11 штатов, сообщается, что на Google приходится почти 90% всех общих поисковых запросов в США и почти 95% поисковых запросов с мобильных устройств. В иске говорится о необходимости судебного постановления, которое остановило бы злоупотребление этой монополией. Без такого постановления «Google продолжит реализацию своей антиконкурентной стратегии, подавляя конкурентный процесс, сокращая выбор потребителей и сдерживая инновации».

Судебный процесс Минюста может привести к распаду легендарной компании, которая стала почти синонимом Интернета и занимает центральное место в повседневной жизни миллиардов людей по всему миру. Именно таким результатом, распадом Bell System, закончилась анитимонопольный процесс 1974 года против AT&T.

В аналогичных обстоятельствах, обвинённая в 1998 году в нечестной конкуренции компания Microsoft смогла устоять. В случае Google исход судебного процесса далеко не ясен, и скорее всего, на рассмотрение дела уйдут многие годы.

Google утверждает, что претензии регуляторов является глубоко ошибочными и могут способствовать лишь «искусственной поддержке поисковых альтернатив более низкого качества, росту цен на телефонную связь и усложнению доступа людей к поисковым сервисам».

В ответ на это генеральный прокурор Билл Барр (Bill Barr) заявил, что своего успеха Google достигла не благодаря высокому качеству поиска, а путём банального подкупа производителей мобильных телефонов и других. Следствие, по его словам, показало, что Google платит миллиарды долларов таким компаниям как Samsung и Apple, за то, чтобы её поисковой движок стал основным в мобильных устройствах этих вендоров.

На пресс-конференции Минюста, его сотрудник Райан Шорс (Ryan Shores) подтвердил, что «структурное облегчение» или разделение поискового гиганта на более мелкие компании является одним из рассматриваемых вариантов правового воздействия на Google, но для принятия решения суду предстоит изучить все доказательства.

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