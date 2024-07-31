AMD за рік збільшує продажі рішень для центрів обробки даних більш ніж удвічі

31 июля 2024 г., 9:35

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У вівторок компанія AMD повідомила про фінансові результати за другий квартал, які перевершили очікування Уолл-стріт.



Дохід склав 5,83 мільярда доларів проти 5,72 мільярда доларів за прогнозом.



Чистий прибуток компанії склав 265 мільйонів доларів, або 16 центів на акцію, порівняно з чистим прибутком у 27 мільйонів доларів, або 2 центи на акцію за аналогічний період минулого року.

AMD заявила, що очікує близько 6,7 мільярда доларів продажів у поточному кварталі, в той час як Уолл-стріт очікує 93 центи прибутку на акцію на 6,61 мільярда доларів продажів.



Генеральний директор AMD Ліза Су (Lisa Su) під час телефонної розмови з аналітиками повідомила, що компанія побачила «вищі, ніж очікувалося» продажі своїх АІ-чипів, і що дохід від MI300 перевищив 1 мільярд доларів протягом кварталу.



«В результаті ми очікуємо, що дохід від продажів графічних процесорів для центрів обробки даних перевищить $4,5 млрд у 2024 році, в порівнянні з $4 млрд, які ми прогнозували в квітні», - зазначила Су .



За даними AMD, продажі AI-чіпів AMD в сегменті ЦОД зросли на 115% в річному обчисленні до 2,8 млрд дол. завдяки збільшенню поставок графічних процесорів зі штучним інтелектом. Аналітики, опитані Street Account, очікували, що виручка в сегменті ЦОД складе 2,75 млрд дол.



Продажі чипів для персональних комп'ютерів зросли на 49% у річному обчисленні до 1,5 мільярда доларів, проти очікуваних Street Account 1,43 мільярда доларів. Таке зростання свідчить про те, що ринок ПК відновлюється після кількох років постпандемічного спаду.



Продажі чипів для ігрових консолей і графічні процесори для 3D-графіки, які входять в категорію ігрових продуктів компанії. AMD повідомила про 648 мільйонів доларів цього напрямку, що на 59% менше, ніж у минулому році. Аналітики очікували, що продажі складуть 676 мільйонів доларівї.



Сегмент вбудованих рішень, який складається серед іншого з продуктів, отриманих AMD в результаті придбання Xilinx в 2022 році, зафіксував продажі в розмірі 861 млн дол., що на 41% менше ніж рік тому, але це більше очікуваннь Уолл-стріт на рівні 856 млн дол.



Акції AMD після анонсу фінрезультатів виросли на 7% в ході торгів.

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