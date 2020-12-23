Некоторые итоги "CIO Open the Future 2020". Часть 2

23 декабря 2020 г., 16:10

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Итак, продолжу рассказ о том как CIOneer организовал программу обучения CIO Open the Future.

Должен остановиться на моменте поиска партнеров. Мы пообщались примерно с 20 компаниями, и по результатам разделили их на следующие группы:

• Кому было неинтересно, здесь все сразу понятно

• Кто пересчитывал цену контакта, разделив партнерский взнос на количество участников. Мы сразу решили, что такие компании не готовы к партнёрству в нашем проекте, так как это больше социальный проект чем коммерческий.

• У кого загорелись глаза, и они были готовы идти вместе с нами. Так у нас в партнёрах появились Cisco, Lenovo, КО, English Dom.

Замечу, что подготовка ко второму этапу программы значительно отличалась от первой программы.

Во-первых мы решили обновить 20% тем, и у нас появились новоые - Fintech и «Гиперконвергентные решения», а значит и новые менторы.

Мы решили сделать не 12 тем, а 14, так как было много интересного материала и не хотелось его «класть в стол».

Сделали секретную сессию “Карьера ИТ-директора глазами хэдхантера“, так как вопрос карьеры интересует ВСЕХ участников без сомнений и пригласили на эту сессию лучшего хедхантера ИТ директоров в Украине.

С 1 октября по 14 ноября прошла вторая программа CIO Open the Future, которая проводилась в большом помещении, чтобы удовлетворять требованиям соблюдения расстояния, запаслись антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Дата окончания программы также была выбрана неслучайно, так как холода и дожди в дополнение к Covid-19 не несут ничего хорошего.

Итого за 2020: полсотни IT директоров, 12 менторов курсов, 5 партнеров, 24+2 блока программы.

Сравнивая две проведенных программы отмечу следующее.

Если на первой программе было около половины участников, с которыми менторы программы были знакомы, то на второй процент таких людей был намного меньшим, то есть участники шли уже не на ”знакомых”, а на качественный материал.

Во второй программе почти 75% участников оплачивали пакет самостоятельно, тогда как в первой таких было не более половины, то есть уже было больше тех, кто четко совершенно себе отдавал отчет, зачем идет на курс и что хочет в результате получить.

Квалификация участников как весной, так и осенью была весьма высокой, активность временами зашкаливала и сами участники делились своими примерами, задавали сложные вопросы менторам, да такими, что временами ставили нас в тупик ).

Несмотря на то, что следующая программа начнется 1 апреля 2021 года, уже 25% мест зарезервировано.

О чем мы будем говорить в новом сезоне? О том, как превратить ИТ в бизнес партнера; как правильно оперировать финансовыми показателями в ИТ; когда не нужно описывать бизнес процессы; об архитектуре систем крупнейшего логистического оператора; о Corezoid; о внедрении электронного чека у большого ритейлера, о факапах менторов и многом другом.

20% новых тем, секретный спикер и еще один партнер - KROK business school.

Присоединяйтесь к нашей программе!

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