Главная » Статьи Насколько успешным выдался сезон продаж Back-to-school? Автор – Евгений Куликов , 26 октября +11

голос Tweet Пандемия Covid-19 способствовала всплеску спроса на компьютерную технику, необходимую для организации удаленных рабочих мест и дистанционного обучения. Ситуацию усугубили вынужденные простои производства во время карантина и перебои с поставками. Поэтому теперь накануне высокого сезона есть риск возникновения дефицита отдельных товарных позиций. Юрий Довгаль руководитель отдела продуктовой категории IT компании «Юг-Контракт» В текущем году на IT рынке Украины наблюдалось некоторое изменение сезонности. Ежегодно II квартал показывал самую низкую динамику, но в 2020 г. карантин способствовал росту спроса уже с начала второй четверти. Динамика увеличилась c введением карантина и рост продаж по ноутбукам, к примеру, составил около 20% относительно аналогичного периода 2019 г. Возможно, этот показатель был бы еще больше, но образовался дефицит товара. Мы фиксируем повышенный спрос на устройства для удалённой работы, учёбы и коммуникаций. Позитивная динамика затронула многие категории IT товаров. Но самыми востребованными все же стали ноутбуки. Поскольку всем понадобилось надежное устройство для удаленной работы, позволяющее в полном объеме выполнять задачи, для учебы, игр и коммуникаций. Причем практически для каждого члена семьи. В связи с пандемией Covid-19 произошёл простой производства. В начале текущего года компонентов было произведено на порядок меньше, чем в аналогичный период предыдущих лет. В это же время во всем мире возник повышенный спрос на продукты IT категории, покрыть который просто нечем. Сейчас мы наблюдаем большой дефицит готовых товаров, в частности ноутбуков. Потребность рынка выше, чем могут поставить производители, соответственно возникает сложность с планированием импорта. По нашему мнению, в IV квартале, динамика будет однозначно позитивной, но в связи с дефицитом существует большая вероятность того, что для серьёзного увеличения рынка Украины относительно 2019 г. просто не хватит устройств. Виталий Мельниченко генеральный директор компании «АСБИС-Украина» Продуманный продуктовый портфель и слаженная работа команды позволили нам сохранить позитивную динамику развития даже в условиях карантина. У нас возросли продажи в таких категориях, как веб-камеры, ноутбуки, планшеты. Особенно резко увеличился спрос на мобильные компьютеры. В этом году рост продаж в сезон Back-to-School, безусловно, наблюдался, но на неделю позже, чем обычно. Причин несколько. Во-первых, обусловили его в основном акции, а потребители принимали решения не спеша, анализируя все рыночные предложения. Во-вторых, из-за отмены отпусков не было отложенного спроса – активные продажи продолжались все лето. Хорошую динамику демонстрируют ноутбуки, веб-камеры, планшеты, гарнитуры. Обновленный iPad 10.2 восьмого поколения, который только в октябре появился на прилавках, уже втрое превысили уровень реализации модели прошлого года. В категории ноутбуков и планшетов высокий спрос наблюдается в среднем ценовом сегменте. Около 30% роста показали планшеты и ноутбуки ТМ Prestigio в ценовых категориях средние и бюджетные. Причем у нас образовался дефицит этой продукции. При возможности удовлетворить весь спрос, смело можно было бы ожидать 50-60% прирост. Мы рассчитываем на сохранение положительной динамики на ноутбуки, планшеты, веб-камеры, гарнитуры, а также на гаджеты для развлечений и мониторинга состояния здоровья. Особенно они будут востребованы к новогодним праздникам. С учетом показателей сентября можно смело говорить, что рынок уже восстановился. Мы ожидаем дальнейший прирост (на 25%) на продукцию Apple. Особенно – на часы Apple Watch 6, которые позволяют отслеживать уровень кислорода в крови и обращать внимание на длительность мытья рук. В этом году IV квартал обещает стать рекордным за последние семь лет. Валентина Печончик руководитель направления цифровой техники компании GfK Ukraine Пандемия Covid-19 и вынужденная изоляция заметно повлияли на поведение покупателей. Для них некоторые категории ИТ-техники в одночасье превратились из nice-to-have в категорию must-have. В целом за девять месяцев рынок ИТ и офисной техники в натуральном выражении составил около 5 млн. шт, что на 2% больше, чем в 2019 г. В денежном эквиваленте рынок достиг 15,9 млрд. грн., что на 14% выше прошлого года. Если в первом квартале мы еще зафиксировали спад продаж (на 2% в деньгах), то уже во втором и третьем рынок начал расти – на 15 и 27% соответственно. Сезон Back-to-School был лучше относительно 2019 г. Спрос на ключевые ИТ-товары подогревался не только необходимостью приобрести технику ученику или студенту, но также карантином, который, судя по всему, продлевается на неопределенный строк. А это значит, что необходимость обустраивать комфортное рабочее пространство дома остается. Пандемия послужила драйвером в первую очередь для рынка ноутбуков, который два года подряд сокращался в натуральном выражении. Всплеск продаж произошел уже в начале карантина в марте, и до сего дня сегмент показывает двузначные темпы прироста каждый месяц (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года). По итогам трёх кварталов рост продаж лэптопов составил 23% в штуках и 28% в деньгах. Начиная с мая ежемесячные объемы сбыта были самые высокие с 2015 г. Впервые за последние пять лет мы увидели рост продаж планшетов, который начался в июне и продолжается сейчас в связи с необходимостью организации дистанционного обучения. Он пришел из сегмента с диагональю 10 дюймов. Показатели III квартала оказались на 10% выше прошлогодних в штуках и на 38% в деньгах. Еще одной категорией, которая выиграла от локдауна, стали Wi-Fi роутеры. Ранее их розничные продажи в натуральном выражении сократились на 7% в 2018 г. и на 4% в 2019 г. Но по итогам трех кварталов текущего год их сбыт увеличился на 18%. Также мы увидели всплеск продаж веб-камер: на 42% от прошлого года во втором квартале и на 96% в третьем. Хотелось бы также отметить растущую популярность игрового сегмента, который еще до пандемии чувствовал себя неплохо, демонстрируя двузначные темпы роста года к году. Игровые ноутбуки, особенно в доступном ценовом диапазоне до 1 тыс. долл., давно пользуются большим спросом. Но если посмотреть на рынок аксессуаров, то во втором квартале, в период строгого карантина, мы зафиксировали максимальные темпы роста игровых мышек, клавиатур и гарнитур по сравнению с прошлым годом (на 55, 72 и 88% соответственно). В конце года нас ожидает еще «Черная пятница» и предновогодние продажи. Но уже сейчас участники рынка говорят о дефиците. Похожая ситуация во многих странах. Поэтому, скорее всего, мы увидим замедление темпов роста, но позитивная динамика по итогам года сохранится. Юлия Ратушная руководитель группы продакт-менеджеров компании ELKO Ukraine Несмотря на уникальные по своей сложности и непредсказуемости рыночные условия, наши результаты демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом. Не в последнюю очередь это связано с новыми направлениями в работе с давними партнерами и дистрибьюторскими контрактами. Несомненно, Covid-19 изменил структуру и сезонность продаж. Весной, когда по всей стране были закрыты физические магазины, произошло перераспределение оборота в пользу тех партнеров, которые уже имели онлайн площадки. Затем, на протяжении лета мы наблюдали, как, несмотря на возврат спроса в розничные сети, все без исключения компании начали активно развивать мультиканальность. Мы, как дистрибутор, оценивали потенциальные возможности и всегда инвестировали в развитие сервисов для повышения качества сотрудничества с партнерами с виртуальной полкой и были готовы к таким изменениям рыночной конъюнктуры. Интересно, что, несмотря на жесткий карантин, оказалось, что украинцы не всегда готовы приобретать дорогую технику в интернете. Покупателю важно увидеть устройство, обсудить с продавцом технические возможности и потенциал. Наверное, наиболее существенно Covid-19 повлиял на изменение динамики спроса в корпоративном и проектном сегменте – практически все большие инфраструктурные проекты были отложены до лучших времен, ресурсы корпораций тратились на решение локальных задач, связанных с удаленной работой. Сезон Back-to-School в этом году мог бы состояться гораздо ярче, если бы не дефицит. Наиболее востребованный продукт – ноутбуки – днем с огнем не сыщешь. Если раньше с момента заказа у производителя до поставки в Украину проходило 45-60 дней, то сейчас цикл удлинился и составляет минимум два месяца. По субъективной оценке текущий спрос в 3-4 раза превышает возможности. Дело в том, что рост спроса на инструменты удаленной работы и учебы произошел во всем мире и случилось это гораздо раньше, чем волна докатилась до нашей страны. Поэтому фактически, когда украинские партнеры осознали необходимость увеличения заказов на ноутбуки, производители уже смогли данный запрос удовлетворить. Я думаю, в ближайшие полгода проблемы с доступностью решить не удастся. Именно поэтому мы рекомендуем нашим партнерам обратить внимание на моноблоки, которые пока еще доступны на складах украинских дистрибьюторов. Наиболее активный рост показали те продукты, без которых невозможно представить дистанционную работу и обучение: сетевое оборудование, ноутбуки, мониторы, веб-камеры и наушники, планшеты. Кроме того, весной, в период карантина, был зафиксирован всплеск продаж товаров для дома и мелкой бытовой техники (пылесосы, кухонные комбайны, кофемашины, телевизоры). В четвертом квартале ELKO Ukraine ожидает традиционного для данного сезона роста продаж. Наши ожидания были бы увереннее, если бы не превышение спроса над предложением практически во всех сегментах: компьютерные комплектующие, смартфоны, ноутбуки, сетевое оборудование. Мы надеемся, что наши производители найдут возможность приоритезировать доступность продукции для украинского рынка и хотя бы частично обеспечить локальный спрос. Алёна Федорова аналитик рынка персональных систем «IDC Украина» По итогам трех кварталов в Украину, согласно предварительным оценкам, было поставлено примерно 380 тыс. ноутбуков и 240 тыс. планшетов. Спад в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил соответственно 7 и 19%. Темпы падения в сегменте планшетов заметно выше, поскольку это если можно так выразиться более «консьюмерские» устройства, не являющиеся предметом первой необходимости. Покупатели, как в потребительском, так и бизнес-сегменте в связи с пандемией сфокусировались на покупке ноутбуков, необходимых для работы и учебы. Четко выраженного всплескового сезона Back-to-School в Украине не наблюдается уже несколько лет, и в нынешнем году спрос увеличился скорее из-за Covid-19. Однако негативную роль сыграл дефицит, в частности, из-за задержек производства в связи с нехваткой комплектующий. Можно также отметить, что в отличие от многих других стран, в Украине не было целенаправленных крупных проектов, связанных с обеспечением ноутбуками школьников и учителей, хотя поставки в образовательный сегмент у нас тоже существенно выросли. Дефицит продолжается, есть большие задержки в производстве, и пока нет понимания, когда ситуация может стабилизироваться (произойдет это скорее всего не раньше следующего года). С одной стороны это создает отложенный спрос. С другой, в какой степени он в конечном итоге реализуется, во многом будет зависеть от развития экономической ситуации в стране, возможного усиления мер по противодействию распространению коронавируса и т.д. Яковлев Сергей коммерческий директор компании MTI Результаты нашей компании за девять месяцев текущего года определенно можно назвать положительными. Большинство показателей улучшились в сравнении с аналогичным периодом 2019 г., в том числе и объем продаж. Работая в период сумасшедшей турбулентности и неопределенности, нам приходилось быстро принимать сложные и неоднозначные решения. Время и результаты этой деятельности показали их своевременность и правильность. Ограничения, вызванные пандемией, влияли и влияют, прежде всего, на спрос и выбор потребителя. Что важнее купить именно сейчас, продукты питания или новый роутер? Понятно, что удаленная работа вне офиса, толкнула вверх спрос на ноутбуки, сетевое оборудование и ряд периферийных устройств. С другой стороны были и есть ограничения в мощностях производства у вендоров, что создало перед BTS некоторый дефицит. В прошлом году сезон Back-to-School не был ярким как раньше и мы, честно говоря, начали думать, что этот всплеск спроса будет смещаться к другим периодам. Но 2020 г. вернул все на свои места. Это несложно объяснить – люди понимают, что нужно быть готовым к дистанционному обучению, а для этого необходим ряд устройств. Поэтому ожидаемо лучшую динамику демонстрировали ноутбуки, планшеты, сетевое оборудование и печатающая периферия. Мы ожидаем роста продаж в последнем квартале. Два пика, уже ставшие традиционными, «Черная пятница» и X-Mas. Сдерживающим фактором, как ни удивительно это прозвучит, может стать недостаток товара в нужное время. Поэтому советую не откладывать покупки ИТ-техники на потом, т.к. в высокий сезон подходящей модели может просто не оказаться в наличии. Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября! +11

голос Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Синтез бизнеса и технологий • [25 октября 2019 г.] – Евгений Куликов

– ИТ-безопасность как бизнес-преимущество • [21 марта 2019 г.] – Евгений Куликов

– Умный рост • [9 декабря 2018 г.] – Евгений Куликов

– ASBIS Techno Hub 2018 — заглянуть за ИТ-горизонт • [11 июля 2018 г.] – Тимур Ягофаров

– Немного об инфраструктуре ЦОД • [5 июля 2018 г.] – Леонид Бараш