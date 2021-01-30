QNAP делает ставку на многофункциональность NAS

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Компания ELKO Ukraine провела онлайновый технический семинар (видео) для своих партнеров, посвященный решениям QNAP.

Выступивший на этом мероприятии Карлис Луцс, менеджер по развитию бизнеса QNAP Systems в странах СНГ и Украине, познакомил участников с преимуществами ведения бизнеса с этим производителем и представил новинки в линейке сетевых систем хранения класса all-flash, ориентированных на бизнес-среду.

Докладчик отметил, что QNAP располагает собственной производственной базой на Тайване, где выпускаются сетевые системы хранения, позволяющие расширять набор предлагаемых функций с помощью разнообразных модулей расширения. Одним из главных преимуществ решений QNAP является реализуемый в них открытый подход, позволяющий при внедрении учесть специфику каждого конкретного предприятия. Компания предлагает открытые API и инструменты разработки для создания приложений для операционной системы на своих NAS, а также запуска на этой платформе виртуальных машин для Windows или Linux.

Производитель активно развивает партнерскую сеть, работая исключительно через нее с конечными заказчиками. В настоящее время в Украине имеется три дистрибьютора QNAP, каждый из которых имеет собственную специализацию. Так ELKO Ukraine предлагает полный спектр NAS и всех имеющихся для них аксессуаров, ERC располагает активным сетевым оборудованием, а MUK — фокусируется на проектной дистрибуции. QNAP поддерживает своих партнеров в проектах, для чего внедрена система их регистрации, где фиксируется вся партнерская цепочка. Компания также занимается организацией тренингов как для партнеров, так и для конечных заказчиков, а также предоставляет по запросу демо-образцы.

Сетевые системы хранения являются для QNAP ключевым направлением. Поэтому производитель вкладывает значительные ресурсы в развитие технологий управления и хранения данных. Подтверждением является тот факт, что за 16-летнюю историю компании ею было отгружено свыше 3 млн NAS. Применяемые в этих устройствах технологии делятся на три категории. Первая из них, посвященная защите информации, включает не только все имеющиеся на рынке типы RAID-массивов, но и технологию мгновенных снимков «Outside of Volume», а также Replica Snapshot для удаленного резервного копирования файлов значительного объема или большого числа часто изменяемых данных, типа виртуальных машин.

Вторая группа технологий сфокусирована на управлении емкостью систем хранения. Например, Virtual JBOD позволяет модернизировать пул сетевых хранилищ с помощью новой продвинутой платформы, которая позволит взять на себя управление уже существующими NAS. В эту же группу входит и разработанная QNAP технология дедупликации, охватывающая как блочную, так и файловую. Она позволяет сэкономить до 75% пространства хранения.

А третья группа охватывает технологии, нацеленные на оптимизацию производительности NAS. В ней стоит отметить применяемую в гибридных системах Qtier Auto Tiering, используемые для кеширования SSD, а также программно-определяемые хранилища на базе SSD с тонким выделением. Отметим, что мы уже знакомили с особенностями этих решений в рамках тестирования NAS QNAP TS-453D.

Карлис Луцс также представил новые сетевые хранилища категории All-flash серии TS-h2490FU, которые построены на процессорной платформе AMD EPYC 7302, располагающей 16 ядрами и работающей на тактовой частоте 3 ГГц с возможностью ее наращивания до 3,3 ГГц. В оснащении этого NAS имеется 4 порта 25GE и два 2,5GE, поэтому с помощью агрегирования портов можно обеспечить пропускную способность до 100 Гбит/с. В данном сетевом хранилище установлен один контроллер. Поскольку процессоры семейства AMD EPYC второго поколения позволяют работать напрямую со 128 линиями PCIe, модель TS-h2490FU обеспечивает скорость обмена с каждым из установленных в ней SSD до 32 Гбит/с. Всего этоn NAS располагает 24 слотами для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей форм-фактора U2.

Большой интерес у слушателей вызвал NAS серии GM-1000, который в корпусе высотой 3U объединяет два независимых сетевых хранилища TNS-h1083X, позволяющих установку 8 накопителей. Для обеспечения их энергоснабжения имеется блок питания мощностью 770 Вт, который поддерживает резервирование. Данное решение позволяет сэкономить на приобретении корпуса, при необходимости установки двух серверов, а также удобно при расширении системы хранения путем поэтапного наращивания ее емкости. Удобно это решение в случае использования одного из входящих в его состав NAS под резервное копирования файлов, а второго под блочное хранение резервных копий.

В заключение выступления Карлис Луцс детально остановился на сетевых решениях QNAP, а также рассказал о подходах компании в обеспечении гарантии на свою продукцию.

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