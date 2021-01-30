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QNAP делает ставку на многофункциональность NAS

Автор – Тимур Ягофаров, 28 января
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Компания ELKO Ukraine провела онлайновый технический семинар (видео) для своих партнеров, посвященный решениям QNAP.

Выступивший на этом мероприятии Карлис Луцс, менеджер по развитию бизнеса QNAP Systems в странах СНГ и Украине, познакомил участников с преимуществами ведения бизнеса с этим производителем и представил новинки в линейке сетевых систем хранения класса all-flash, ориентированных на бизнес-среду.

QNAP делает акцент на решениях all-flash

Докладчик отметил, что QNAP располагает собственной производственной базой на Тайване, где выпускаются сетевые системы хранения, позволяющие расширять набор предлагаемых функций с помощью разнообразных модулей расширения. Одним из главных преимуществ решений QNAP является реализуемый в них открытый подход, позволяющий при внедрении учесть специфику каждого конкретного предприятия. Компания предлагает открытые API и инструменты разработки для создания приложений для операционной системы на своих NAS, а также запуска на этой платформе виртуальных машин для Windows или Linux.

QNAP делает акцент на решениях all-flash

Производитель активно развивает партнерскую сеть, работая исключительно через нее с конечными заказчиками. В настоящее время в Украине имеется три дистрибьютора QNAP, каждый из которых имеет собственную специализацию. Так ELKO Ukraine предлагает полный спектр NAS и всех имеющихся для них аксессуаров, ERC располагает активным сетевым оборудованием, а MUK — фокусируется на проектной дистрибуции. QNAP поддерживает своих партнеров в проектах, для чего внедрена система их регистрации, где фиксируется вся партнерская цепочка. Компания также занимается организацией тренингов как для партнеров, так и для конечных заказчиков, а также предоставляет по запросу демо-образцы.

Сетевые системы хранения являются для QNAP ключевым направлением. Поэтому производитель вкладывает значительные ресурсы в развитие технологий управления и хранения данных. Подтверждением является тот факт, что за 16-летнюю историю компании ею было отгружено свыше 3 млн NAS. Применяемые в этих устройствах технологии делятся на три категории. Первая из них, посвященная защите информации, включает не только все имеющиеся на рынке типы RAID-массивов, но и технологию мгновенных снимков «Outside of Volume», а также Replica Snapshot для удаленного резервного копирования файлов значительного объема или большого числа часто изменяемых данных, типа виртуальных машин.

QNAP делает акцент на решениях all-flash

Вторая группа технологий сфокусирована на управлении емкостью систем хранения. Например, Virtual JBOD позволяет модернизировать пул сетевых хранилищ с помощью новой продвинутой платформы, которая позволит взять на себя управление уже существующими NAS. В эту же группу входит и разработанная QNAP технология дедупликации, охватывающая как блочную, так и файловую. Она позволяет сэкономить до 75% пространства хранения.

А третья группа охватывает технологии, нацеленные на оптимизацию производительности NAS. В ней стоит отметить применяемую в гибридных системах Qtier Auto Tiering, используемые для кеширования SSD, а также программно-определяемые хранилища на базе SSD с тонким выделением. Отметим, что мы уже знакомили с особенностями этих решений в рамках тестирования NAS QNAP TS-453D.

QNAP делает акцент на решениях all-flash

Карлис Луцс также представил новые сетевые хранилища категории All-flash серии TS-h2490FU, которые построены на процессорной платформе AMD EPYC 7302, располагающей 16 ядрами и работающей на тактовой частоте 3 ГГц с возможностью ее наращивания до 3,3 ГГц. В оснащении этого NAS имеется 4 порта 25GE и два 2,5GE, поэтому с помощью агрегирования портов можно обеспечить пропускную способность до 100 Гбит/с. В данном сетевом хранилище установлен один контроллер. Поскольку процессоры семейства AMD EPYC второго поколения позволяют работать напрямую со 128 линиями PCIe, модель TS-h2490FU обеспечивает скорость обмена с каждым из установленных в ней SSD до 32 Гбит/с. Всего этоn NAS располагает 24 слотами для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей форм-фактора U2.

QNAP делает акцент на решениях all-flash

Большой интерес у слушателей вызвал NAS серии GM-1000, который в корпусе высотой 3U объединяет два независимых сетевых хранилища TNS-h1083X, позволяющих установку 8 накопителей. Для обеспечения их энергоснабжения имеется блок питания мощностью 770 Вт, который поддерживает резервирование. Данное решение позволяет сэкономить на приобретении корпуса, при необходимости установки двух серверов, а также удобно при расширении системы хранения путем поэтапного наращивания ее емкости. Удобно это решение в случае использования одного из входящих в его состав NAS под резервное копирования файлов, а второго под блочное хранение резервных копий.

В заключение выступления Карлис Луцс детально остановился на сетевых решениях QNAP, а также рассказал о подходах компании в обеспечении гарантии на свою продукцию.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

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