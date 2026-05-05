Напрямок Client Computing та Physical AI у Intel очолить бувший віцепрезидент Qualcomm

Корпорація Intel оголосила про два ключових призначення у вищому керівництві, спрямовані на зміцнення основного продуктового бізнесу та прискорення інноваційного порядку денного. Алекс Катузіан (Alex Katouzian) приєднається до компанії у травні на посаді виконавчого віцепрезидента та генерального менеджера групи Client Computing and Physical AI. У цій ролі він відповідатиме за синхронізацію бізнесу клієнтських обчислень із новими системами фізичного АІ, що охоплюють робототехніку, автономні машини та інші АІ-пристрої.

Як повідомляєиться, Катузіан переходить до Intel з Qualcomm Technologies, де він керував напрямками мобільних обчислень та розширеної реальності (XR). У Qualcomm він пропрацював останні 25 років.

Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) зазначив, що АІ створює безпрецедентні можливості на периферії (edge), спричиняючи фундаментальні зміни в архітектурі клієнтських систем. За його словами, Катузіан має глибоку технічну експертизу та десятиліття досвіду масштабування глобальних обчислювальних платформ, що допоможе компанії переосмислити концепцію клієнтських обчислень за межами традиційного ПК. Сам Алекс Катузіан підкреслив, що Intel зараз створює фундамент для трансформації — від лідерства в сегменті АІ-ПК до прискорення майбутнього фізичних АІ-систем.

Паралельно корпорація затвердила Пушкара Ранаде (Pushkar Ranade) на посаді технічного директора (CTO), яку він раніше обіймав у статусі виконувача обов'язків. На цій посаді Ранаде відповідатиме за просування технологічної стратегії Intel та розвиток критично важливих нових напрямків, таких як квантові обчислення, нейроморфні процесори, фотоніка та новітні матеріали. Окрім обов'язків CTO, він продовжить виконувати функції керівника апарату генерального директора, забезпечуючи прямий зв'язок між технологічними розробками та бізнес-пріоритетами корпорації.

Обидва топменеджери підпорядковуватимуться безпосередньо Ліп-Бу Тану. Кадрове підсилення відбувається на етапі, коли Intel намагається скоротити технологічне відставання від конкурентів та знайти нові точки зростання в екосистемі напівпровідників. Очікується, що прихід фахівця такого рівня як Катузіан дозволить Intel агресивніше конкурувати на ринку чипів для мобільних пристроїв та периферійних обчислень, де позиції Qualcomm історично були сильнішими.

Призначення Алекса Катузіана є потужним ударом по Qualcomm та свідчить про намір Intel перенести свій фокус із традиційної архітектури персональних комп'ютерів на динамічний ринок Physical AI. Здатність Intel залучати кадри такого масштабу вказує на відновлення довіри до стратегії Ліп-Бу Тана, який прагне перетворити Intel на лідера у сфері периферійних АІ-обчислень. Це стратегічний крок для створення єдиної екосистеми, де клієнтські пристрої стають частиною ширшої мережі автономних машин та роботів.

Водночас офіційне призначення Пушкара Ранаде технічним директором підкреслює довгострокову ставку компанії на екзотичні обчислювальні архітектури. У той час як ринок зосереджений на поточному бумі GPU, Intel готує фундамент для «пост-кремнієвої» ери через нейроморфні обчислення та фотоніку. Головним ризиком для обох призначень залишається бюрократична інертність Intel, яка раніше вже перешкоджала швидкій комерціалізації інновацій, проте пряме підпорядкування нових лідерів генеральному директору може пришвидшити процеси ухвалення рішень.

