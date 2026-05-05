З початку року до України надійшло більше 2600 одиниць енергетичного обладнання

5 мая 2026 г., 10:25

Протягом січня-квітня до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо.

Допомогу надали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

Міненерго очікує на надходження ще понад 1974 генераторів, 457 трансформаторів та 191 одиниці іншого обладнання.

З початку року в регіони відправили 320 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 2494 тонни. Зокрема, 1914 генераторів та 129 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

З березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 2224 гуманітарних вантажі з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 28,7 тисяч тонн, із них понад 26,2 тисячі тонн вже розподілено між регіонами.

