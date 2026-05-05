Штучний інтелект допоможе швидше і якісніше ухвалювати рішення на полі бою

У Міноборони зазначають, що штучний інтелект стане перевагою України на полі бою завдяки швидкості реагування. Технологія дозволить випереджати противника через швидший аналіз даних й ухвалення рішень – від планування операцій на стратегічному рівні до їх практичного виконання на полі бою.

Про це розповів керівник Defense AI Center «A1» Данило Цьвок в інтерв’ю Associated Press. За його словами, АІ допоможе ухвалювати рішення і аналізувати дані з поля бою. Це дозволить діяти швидше та точніше за противника та зменшувати ризики для військових.

«Нам потрібно бути швидшими за ворога в ухваленні рішень», – зазначив Данило Цьвок, підкресливши, що AI є критично важливим фактором у сучасній війні.

Штучний інтелект уже робить українську зброю розумнішою: дрони стають стійкими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і можуть завершувати місії навіть без зв’язку з оператором. Наступний крок – об’єднання техніки в єдиний «цифровий організм», де дрони, наземні роботи та інформаційні системи працюють як злагоджена мережа.

Така модель ведення бойових дій дозволить автоматизувати етапи ланцюга ураження та діяти швидше за ворога. Це забезпечить якісну координацію та вищу ефективність на полі бою.

Водночас, за словами Цьвока, метою України не є створення повністю автономних бойових систем, адже фінальне рішення має залишатися за людиною. «Йдеться не про 100% автономність, а про ефективність на полі бою», – підкреслив він.

Україна також розвиває співпрацю з міжнародними партнерами у сфері технологій та обміну даними. Зокрема діяльність Defence AI Center «A1» підтримується Урядом Великої Британії. Такий формат дозволяє поєднувати наш унікальний бойовий досвід із технологічною експертизою міжнародних колег.

Як резюмував Данило Цьвок, розвиток AI є важливим не лише для України, а й для глобальної безпеки.

«Демократії повинні розвивати потужні оборонні спроможності. Без ШІ вони не можуть ефективно захищати мир», – зазначає керівник Defense AI Center «A1».

Раніше Міністерство оборони розповідало про створення центру штучного інтелекту «A1». Його мета – за допомогою AI отримати реальну перевагу над ворогом у небі, на землі та в економічній сфері.

