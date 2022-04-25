Найбільші російські IT-компанії вже мають проблеми з закупівлею серверів та СЗД

25 апреля 2022 г., 16:35

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Мордорські ЗМІ пишуть, що найбільші російські IT-компанії мають проблеми при закупівлі обчислювальної техніки - серверів і систем зберігання даних.



Так на тлі збільшення навантаження на інфраструктуру група VK (раніше Mail.ru Group) надала запит Мінцифри росії допомогти у пошуку вендора, готового продати компанії "десятки тисяч серверів".



Просто придбати іноземне обладнання, навіть вживане, на ринку вже неможливо, кажуть його учасники. Незабаром проблеми виникнуть і з російськими серверами: запаси процесорів «Байкал» та «Ельбрус», на яких вони працюють, закінчуються, а нових стабільних постачань поки що не планується.



Приєодить інформація і про те, що труднощі із закупівлями нової техніки відчуває також «Яндекс». Компанія призупинила багато із запланованих інвестицій у нові та експериментальні сервіси всередині країни та за кордоном на тлі санкцій через війну в Україні. Хоча у самій компанії кажуть, що «на цей момент мають необхідні технологічні ресурси і запаси для роботи сервісів».



Водночас джерело “Коммерсантъ” на ринку операторів центрів обробки даних підтверджує, що сьогодні в Росії купити комерційні партії нового обладнання фактично не можна. "Сервери купити неможливо навіть на вторинному ринку, вживана техніка розлетілася на початку березня, попри захмарні ціни", - зазначає співрозмовник видання.



Стверджується, що у росії є не менше десяти виробників, які продовжують здійснювати складання та постачання серверів із власних компонентів. Але запаси російських виробників обчислювальної техніки закінчуються, мова йде про кілька сотень серверів.



За словами співрозмовника “Коммерсантъ” на ринку вже практично вичерпані запаси процесора «Ельбрус 8С», а на «Ельбрус 8СВ» який буцім то ще є у запасах ціни виросли у 2–2,5 раза.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист