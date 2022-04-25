За два місяці бойових дій технічні спеціалісти «Київстар» ліквідували 48 тисяч аварій

25 апреля 2022 г., 15:35

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Найбільший український телеком оператор з перших днів війни визначив ключові напрямки роботи. Співробітники «Київстар» щодня працюють для того, щоб абоненти були на зв’язку з рідними та близькими. За два місяці бойових дій технічні спеціалісти компанії:

ліквідували більше 48 тис. аварій фізичної та цифрової інфраструктури мережі;

замінили майже 25 тис. метрів оптоволокна;

відновили роботу близько 2,5 тис. базових станцій;

забезпечили доступом до інтернету більше 800 укриттів у різних населених пунктах України.

«Для нас важливо, аби наші клієнти завжди були на зв’язку з рідними та близькими, тому зараз одним з головних пріоритетів у роботі компанії є підтримка мережі. І наші співробітники, проявляючи героїзм, справляються з поставленими задачами навіть в умовах війни. Окрім підтримки зв’язку, попри те, що ворог цілеспрямовано намагається знищити нашу фізичну інфраструктуру, ми змогли побудувати ще 80 нових базових станцій. Це дозволило збільшити ємність мережі, тим самим покращити зв’язок для наших абонентів та сотень тисяч клієнтів інших операторів, які користуються ним за допомогою національного роумінгу», – зазначив Олександр Комаров, президент «Київстар».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист