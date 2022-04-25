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Вебінар “Облік зарплати” від SMART business - 28 квітня  

25 апреля 2022 г., 17:34

Вебінар “Облік зарплати” від SMART business - 28 квітня

Запрошуємо вас долучитись до вебінару від SMART business, де розглядатимуться ТОП-5 проблем, що виникають у бухгалтерії при нарахуванні зарплати.

Важливо розуміти, як покращити рутинні процеси, адже помилки або несвоєчасність розрахунків з працівниками можуть не тільки призвести до податкових санкцій, але й нашкодити репутації компанії.

Під час вебінару розглядатимуться рутинні бухгалтерські операції у системі SMART Payroll, що базується на Microsoft Dynamics 365 Business Central. Рекомендуємо зареєструватись на подію, навіть якщо наразі ваша компанія працює в 1С, BAS чи іншій ERP.

Зареєструватись – https://getsmart.com.ua/event/accounting-in-bc/

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