На рынке ПК — лучший за десять лет рост

16 октября 2020 г., 15:15

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Третий квартал 2020 г. завершился увеличением глобальных поставок компьютеров на 12,7% «YoY», — информирует Canalys. Не в последнюю очередь благодаря кризису, вызванному COVID-19, удалось отгрузить почти 80 млн устройств, многие из которых предназначались для удаленной работы и дистанционного образования. Более того, отмеченная позитивная динамика оказалась лучшей за последние десять лет.

Ноутбуки показали крайне высокие цифры поставок — за квартал отгружено 64 млн устройств. Для сравнения, рекорд сегмента, зафиксированный в финальном квартале 2011 г., составлял 64,4 млн портативных ПК.

Поставки ноутбуков и мобильных рабочих станций выросли на 28,3% «YoY», тогда как сегмент десктопов и настольных рабочих станций упал на 26,0%.

Lenovo сумела вернуть себе вершину рейтинга благодаря выкосим продажам в Азиатско-тихоокеанском регионе. Впрочем, у спустившейся на вторую строку рейтинга HP оказалась более высокая динамика роста — 11,9%. Единственным, ушедшим в минус игроком из Тор-5, оказался ориентированный на корпоративных заказчиков Dell.

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