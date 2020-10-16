 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 41 (1236)

04.10 - 11.10

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

На рынке ПК — лучший за десять лет рост

16 октября 2020 г., 15:15
0 
 
На рынке ПК — лучший за десять лет рост

Третий квартал 2020 г. завершился увеличением глобальных поставок компьютеров на 12,7% «YoY», — информирует Canalys. Не в последнюю очередь благодаря кризису, вызванному COVID-19, удалось отгрузить почти 80 млн устройств, многие из которых предназначались для удаленной работы и дистанционного образования. Более того, отмеченная позитивная динамика оказалась лучшей за последние десять лет.

Ноутбуки показали крайне высокие цифры поставок — за квартал отгружено 64 млн устройств. Для сравнения, рекорд сегмента, зафиксированный в финальном квартале 2011 г., составлял 64,4 млн портативных ПК.

Поставки ноутбуков и мобильных рабочих станций выросли на 28,3% «YoY», тогда как сегмент десктопов и настольных рабочих станций упал на 26,0%.

Lenovo сумела вернуть себе вершину рейтинга благодаря выкосим продажам в Азиатско-тихоокеанском регионе. Впрочем, у спустившейся на вторую строку рейтинга HP оказалась более высокая динамика роста — 11,9%. Единственным, ушедшим в минус игроком из Тор-5, оказался ориентированный на корпоративных заказчиков Dell.

Все про современные облачные технологии!
Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  