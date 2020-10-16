Sony выпустила не требующий очков 3D-монитор Spatial Reality Display ELF-SR1

16 октября 2020 г., 15:45

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Компания Sony анонсировала свою очередную разработку в области 3D-визуализации: Spatial Reality Display ELF-SR1, который позволяет получать объемные изображения без использования специальных очков благодаря технологии Eye-Sensing Light Field Display (ELFD).

Ее суть заключается в использовании специальных встроенных камер, которые следят за глазами пользователя и позволяют менять перспективу изображения в зависимости от расположения головы по отношению к экрану. Это происходит в режиме реального времени со скоростью порядка нескольких миллисекунд. Формирование отдельных картинок для левого и правого глаза выполняется с помощью специальных микролинз.

Угол обзора, в котором создается эффект объемности, лежит в пределах от нормали на 20° вверх, на 40° вниз и по 25° влево и направо. Наблюдать объемную картинку может только один пользователь на дистанции от экрана от 30 до 75 см.

При диагонали 15,6 дюйма новинка обеспечивает разрешение 4K. Максимальная яркость дисплея — 500 нит, а контрастность — 1400:1. В устройстве имеются встроенные динамики мощностью 5,5 Вт. Набор портов включает HDMI и USB 3.2 Gen1 Type-C.

Предлагаемый Sony для подготовки контента для SR Display пакет разработки совместим со ставшими индустриальными стандартами инструментами Unity и Unreal Engine.

Модель Sony Spatial Reality Display ELF-SR1 уже можно заказать за $4999.

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