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Zebra Technologies расширяет линейку устройств для медицинских учреждений

16 октября 2020 г., 14:45
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Zebra Technologies расширяет линейку устройств для медицинских учреждений

Компания Zebra Technologies представила новые решения для здравоохранения, которые обеспечивают безошибочную идентификацию пациентов, повышают производительность и качество медицинской помощи. Специализированный сканер CS60-HC и мобильные компьютеры TC21-HC и TC26-HC – это очередной вклад Zebra в развитие инфраструктурных решений для больниц и интегрированных систем медицинской помощи для повышения качества услуг.

Благодаря уникальному трансформируемому дизайну и корпусу с защитой от воздействия дезинфицирующих средств карманный сканер CS60-HC можно использовать для различных задач. Он поддерживает проводное и беспроводное подключение, его удобно держать в руке, и к нему можно подключить гарнитуру. Подобная универсальность снижает инвестиционные риски, позволяя перепрофилировать устройство в соответствии с потребностями. В беспроводном варианте младший медицинский персонал может использовать портативный сканер CS60-HC для идентификации пациентов и контроля приема медикаментов.

При проводном подключении сканер можно применять в аптеках, лабораториях и других учреждениях здравоохранения для отпуска лекарственных препаратов, доступа к историям болезней, проверки образцов и создания отчетов. Портативный сканер CS60-HC содержит набор решений DataCapture DNA компании Zebra, включающий в себя средства повышения производительности, управления, разработки приложений и мониторинга, в том числе Blood Bag Parse+ для мгновенного сканирования и обработки штрихкодов пакетов крови.

Zebra Technologies расширяет линейку устройств для медицинских учреждений

Новые модели мобильных компьютеров Zebra TC21-HC и TC26-HC расширяют возможности общения и совместной работы и повышают качество обслуживания пациентов. Они подходят для специалистов по уходу за пациентами и многопрофильных медицинских бригад, обеспечивающих перевозку пациентов, управление объектами и ресурсами, разработку систем жизнеобеспечения и безопасность, для связи с коллегами и врачами.

TC21-HC и TC26-HC на базе Android 10 имеют привычный многим пользовательский интерфейс. Корпус защищает устройства от воздействия дезинфицирующих средств при регулярной обработке в медицинских учреждениях для предотвращения распространения больничных инфекций. Модель TC26-HC – первое устройство компании Zebra для здравоохранения с поддержкой мобильных сетей, что позволяет командам медицинского персонала оставаться на связи в отсутствие Wi-Fi-покрытия, например, в крупных больничных комплексах, в домах пациентов и помещениях для временного ухода.

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