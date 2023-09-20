«Мегатрейд» поповнює портфоліо книжковими сканерами Image Access Bookeye

20 сентября 2023 г., 13:47

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Компанія «Мегатрейд», офіційний дистриб'ютор Image Access в Україні, анонсувала розширення лінійки продуктів цього вендора.



Як відмічається, співробітництво «Мегатрейд» з німецькою компанією Image Access, відомим світовим виробником та постачальником рішень для оцифрування, триває з 2019 року. На український ринок дотепер постачалися протяжні широкоформатні сканери з шириною сканування від 915 до 1524 мм, а також планшетні сканери великого формату під торговою маркою WideTEK.



Тепер компанія «Мегатрейд» займеться й дистриб’юцію книжкових сканерів Bookeye.



Підкреслюється, що інноваційна лінійка повністю оновленого сімейства книжкових сканерів Bookeye 5 включає вісім моделей, призначених для високоякісного сканування переплетених книг і документів розмірами від А3+ до А1+.



Bookeye 5 V3 та V2 – ручні сканери самообслуговування для форматів А3+ та А2+ у версіях Basic, Kiosk та Professional.

Bookeye 5 V2 Archive ідеально підходить для проектів оцифровки, які вимагають високої якості та максимальної продуктивності. Залежно від вимог, сканер можна використовувати зі скляною V-подібною або пласкою пластиною.

Bookeye 5 V3A та V2A – автоматичні сканери для форматів А3+ та А2+ з розширеним інтерфейсом й користувача Scan2Net для управління V-подібною скляною пластиною.

Bookeye 5 V2S – напівавтоматичний сканер для формату А2+ з V-подібною скляною пластиною з електроприводом для ідеального сканування (пласка скляна пластина - опція) та відкритим інтерфейсом користувача для створення програмних рішень.

Bookeye 5 V1A Professional — широкоформатний книжковий сканер для форматів більше, ніж A1+. Його книжкова підставка є найбільш універсальною в галузі, вона підтримує повністю відкриті книги на 180° зі скляною пластиною або без неї, а також частково відкриті книги через V-подібну книжкову підставку. До того ж пластини книжкового ложе можна розділити для розміщення книг з шириною корінця до 20 см зі скляною пластиною та 25 см без скляної пластини, підтримуючи книги вагою до 30 кг.

Bookeye 5 V1A-C35/C50 сканує оригінальні документи розміром до A1 за допомогою унікальної підставки для книг товщиною 350 мм (до 500 мм - опція). Скляна пластина з електроприводом розрізняє три режими: фіксована скляна пластина, без скляної пластини та з регульованим кутом відкриття. В режимі AUTO процес сканування повністю автоматичний.



Всі моделі мають функцію попереднього перегляду в режимі реального часу, використовуючи другу матричну камеру для відображення положення документа перед скануванням, та лазерну корекцію згинання книги, яка ефективно зменшує тіні та спотворення всередині відсканованого зображення книги при оцифровці товстих переплетених документів.



«Темний режим» — ще одна цікава функція книжкових сканерів Bookeye 5, яка покращує якість сканування завдяки меншому відбиттю світла та поліпшує умови праці оператора за рахунок зменшення напруження очей.



Також зазначається, що всі моделі сканерів Bookeye 5 відповідають стандартам якості ISO 19264-1 рівень B, FADGI***, Metamorfoze Light.

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