На підтримку енергостійкості малі підприємства отримали 63 млн грн грантової допомоги

1 августа 2025 г., 10:25

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Мінфін повідомив про те, що 63 млн грн грантової допомоги отримали 140 українських підприємств у межах проекту «Підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств України».

Як зазначається, 57% грантової підтримки підприємці інвестували у відновлювальні джерела енергії, здебільшого у сонячні батареї, 15% – установки зі зберігання енергії (інвертори), 8% – енергоефективне обладнання, 7% – генератори.

Загальна потужність встановлених енергозберігаючих систем склала 4 764 кВт.

«Кожен грант від наших міжнародних партнерів, спрямований на підтримку енергостійкості українського мікро і малого бізнесу, — це не просто заощаджені кіловати в умовах повномасштабної війни, коли росія намагається повністю зруйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Це збережені робочі місця, стабільна робота та розвиток підприємств, а головне – інвестиція в економічну і фінансову витривалість України», – зазначив Юрій Драганчук.

При розподілі допомоги найбільшу частку грантової підтримки з енергостійкості отримали підприємці регіонів, що зазнали значних руйнувань внаслідок військової агресії рф: прифронтові Дніпропетровська, Сумська і Харківська області, а також прикордонні – Львівська та Волинська. Це свідчить про стійкість українського бізнесу і бажання людей працювати на рідній землі.

За видами економічної діяльності найбільше грантів отримали підприємства переробної промисловості, торгівлі, сфери будівництва та готельно-ресторанної справи.

Проект реалізовано у межах програми ReACT4UA, що фінансується Норвезькою агенцією з розвитку співробітництва (NORAD) і Урядом Німеччини та впроваджується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

«Проект продемонстрував, що навіть в умовах війни український малий бізнес здатен адаптуватися та розвиватися за підтримки цільових рішень. Завдяки нашому проекту 140 підприємств отримали фінансування на встановлення автономних джерел живлення. Це дозволило не лише забезпечити безперебійну роботу бізнесів у часи кризи, а й зберегти або створити робочі місця, зокрема для ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Децентралізована енергосистема на основі відновлюваних джерел – це не лише про енергоефективність, це про стійкість, безпеку та економічну стабільність країни», – підкреслив під час презентації директор програми ReACT4UA Хаген Еттнер.

Втілення проекту забезпечив Фонд розвитку підприємництва через чотири уповноважені банки: Ощадбанк, Сенс Банк, Укргазбанк та Банк Львів, з яких три – банки державного сектору.

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