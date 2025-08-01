Квартальний доход Apple зріс на 10% до 94,04 млрд дол.

1 августа 2025 г., 11:45

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Apple звітує про рекордне зростання виручки, перевершуючи очікування завдяки iPhone та стратегії AI

Компанія Apple оголосила фінансові результати за третій фінансовий квартал свого фінансового року, що завершився 28 червня, продемонструвавши рекордне зростання виручки, якого не було з грудня 2021 року.

Загальна квартальна виручка склала 94,04 млрд дол., що на 10% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, значно перевершивши очікування аналітиків у 89,53 млрд дол. Прибуток на акцію досяг 1,57 дол. проти прогнозованих 1,43 дол.

Результати Apple значно перевершили прогнози експертів Волл-стріт, що викликало позитивну реакцію на ринку. Аналітики особливо відзначили стійкість компанії на ключових ринках та успішну стратегію з монетизації сервісів. За словами Тіма Кука (Tim Cook), цей квартал був "винятковим за будь-якими мірками". Продажі iPhone, що є найважливішим бізнесом компанії, зросли на 13% до 44,58 млрд дол., тоді як бізнес Mac показав найшвидший ріст серед усіх підрозділів — на майже 15% до 8,05 млрд дол., завдяки випуску оновлених ноутбуків MacBook Air. У той же час, виручка від сегменту послуг, який охоплює підписки, гарантії та ліцензійні угоди, зросла на 13% до 27,42 млрд дол..

Попри загальний успіх, не всі напрямки продемонстрували зростання. Продажі iPad впали на 8% до 6,58 млрд дол., а виручка від підрозділу інших продуктів, до якого входять Apple Watch та AirPods, знизилася на 8,64% до 7,4 млрд дол.

Компанія очікує, що загальний дохід у наступному кварталі, що завершиться у вересні, зросте в межах від середнього до високого однозначного числа, а зростання у сегменті послуг буде близьким до показників цього кварталу. Тім Кук підкреслив, що Apple розглядає штучний інтелект як "одну з найглибших технологій нашого життя" і значно нарощує свої інвестиції в цьому напрямку. Він також повідомив, що компанія відкрита до нових злиттів та поглинань, які можуть прискорити її розвиток. Apple завершила квартал із значним обсягом грошових коштів на суму близько 133 млрд дол.

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