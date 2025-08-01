Microsoft слідом за Nvidia подолала рубіж у 4 трлн дол.

1 августа 2025 г., 9:35

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Компанія Microsoft досягла ринкової капіталізації в 4 трлн дол., ставши другою в історії публічною компанією, яка досягла цього знакового рубежу, після анонсу квартальних результатів.





Як вважають експерти, ця подія підкреслює домінування технологічних гігантів, чиї стратегії тісно пов'язані з розвитком штучного інтелекту, а також знаменує собою початок нової ери у конкуренції за звання найдорожчої компанії світу.





Досягнення Microsoft слідує за Nvidia, яка першою подолала цю позначку 9 липня 2025 року. Проте шлях до 4 трлн дол. для обох компаній був кардинально різним. Nvidia, яка зросла втричі лише за рік, досягла цього завдяки стрімкому попиту на свої AI-чипи, які є основою для роботи більшості моделей штучного інтелекту. Завдяки своєму лідерству у виробництві AI-прискорювачів, Nvidia швидко перетворилася на найціннішу компанію у світі.





З іншого боку, зростання Microsoft було більш виваженим. Компанія досягла позначки в 1 трлн дол. у 2019 році. Однак саме після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року її акції подвоїли свою вартість. Цьому сприяла успішна стратегія Microsoft, що полягала у впровадженні передових AI-технологій від свого партнера OpenAI у хмарні сервіси Azure та набір продуктів Copilot. Завдяки цій інтеграції, Microsoft ефективно монетизує AI.





Хоча Nvidia залишається лідером у сегменті апаратного забезпечення для AI, платформа Microsoft, що поєднує хмарні сервіси та корпоративні інструменти, становить серйозний виклик. Аналітики вже прогнозують, що ця стратегія може підштовхнути Microsoft до оцінки в 5 трлн дол. протягом наступних 18 місяців. У той час як Apple зараз оцінюється в 3,12 трлн дол., боротьба за лідерство на ринку зосереджена між цими двома гігантами AI.





Однак слід додати, що на цей момент капіталізація Microsoft трохи знизилася до 3,97 трлн дол., тоді як у Nvidia - 4,34 трлн дол.

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