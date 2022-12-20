На падаючому ринку носимих пристроїв Китаю розумні годинники демонструють зростання

20 декабря 2022 г., 16:15

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Згідно з останніми оцінками Canalys, китайський ринок носимих пристроїв продовжив демонструвати слабкі показники в ІІІ кв., а загальний обсяг поставок знизився на 7,1% до 12 мільйонів одиниць. Однак сегмент смарт-годинників переломив тенденцію і зберіг зростання в третьому кварталі, збільшившись на 16,8% до 3,4 мільйона одиниць.



У першій половині року міста по всьому Китаю пережили періодичні локдауни, довіра споживачів знизилася, і споживачі стали більш свідомо витрачати гроші на товари не першої необхідності. Це проявилося на ринку смарт-браслетів, який послідовно знижувався протягом восьмого кварталу, а поставки впали до 3,5 мільйона одиниць. Базові годинники також зазнали зниження на 7,7% в цьому кварталі, досягнувши 5,1 млн. одиниць. Базові годинники, як і раніше, займають найбільшу частку ринку, на яку припадає понад 40% всього ринку.



У ІІІ кв. Huawei поступово втратила свою перевагу на домашньому ринку в материковому Китаї. «Конкуренти наздоганяють, і Xiaomi, OPPO і vivo агресивно розширюють свої портфелі годинників, щоб охопити більш широкий спектр цінових сегментів, одночасно прискорюючи розгортання стратегій екосистеми IoT», прокоментувала аналітик Canalys Синтія Чен (Cynthia Chen).



Новий Apple Watch Ultra став хітом серед місцевих споживачів завдяки своєму впізнаваному дизайну, стимулюючи зростання в сегменті від 700 доларів (приблизно 6299 китайських юанів). «Нові форми дитячих смарт-годинників, такі як фліп-дизайн з подвійною камерою від Okii (XTC), також сприяли зростанню ринку смарт-годинників. Через обмежену ігрову цінність, базові браслети та базові годинники не можуть повністю задовольнити зростаючі потреби місцевих споживачів. Однак, смарт-годинники привертають інтерес споживачів завдяки більш широкому спектру сценаріїв використання та більш інноваційним можливостям», додала Чен.



На додаток до пошуку стратегічної співпраці з місцевими професійними спортивними або медичними установами, китайські постачальники активно вивчають різні сценарії застосування, використовуючи перевагу домашнього сегменту для підвищення цінності продукту базових годинників для досягнення інноваційних проривів. Наприклад, Xiaomi і vivo досліджують RTOS зі сторонніми додатками для поглибленого розвитку в нішевих функціональних областях. Порівняно зі смарт-годинниками, низька вартість та короткий цикл базових годинників для фітнесу приваблює більше вендорів інвестувати в цю сферу. Однак такі інвестиції у проривні інновації ще не принесли комерційної віддачі.



«Ринковий ландшафт для основних постачальників залишиться стабільним, - коментує головний аналітик Canalys Джейсон Лоу (Jason Low). - Розробка нових сценаріїв використання вимагає часу для накопичення, і постачальникам необхідно створити високоякісний імідж бренду».



Тим часом нові учасники ринку намагаються розвивати диференціацію, отримуючи професійну сертифікацію медичних виробів. «Постачальникам потрібні прориви в області відстеження здоров'я і фітнесу, а також цифрового здоров'я, щоб підірвати ринок», - сказав Лоу.



Крім того, нещодавнє оголошення Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю про просування eSIM може бути гарною новиною для ринку браслетів в Китаї. "eSIM і стільникові мережі пропонують природні переваги для носимих пристроїв і принесуть більше можливостей для розвитку, якщо вдасться налагодити партнерські відносини з операторами. Потужний потенціал каналу може створити більш різноманітні пристрої з використанням eSIM, що активізує ринок носяться пристроїв в материковому Китаї», додав Лоу.

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