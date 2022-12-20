Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink

20 декабря 2022 г., 15:10

0

Tweet

Як повідомляє Bloomberg, Україна домовилася з корпорацією Ілона Маска Space Exploration Technologies про отримання тисяч додаткових антен Starlink.



Більше 10 000 пристроїв, які забезпечують інтернет-сервіс будуть відправлені в Україну в найближчі місяці, повідомив віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



«SpaceX і Ілон Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам, - сказав Федоров, додавши, що розмовляв з Маском безпосередньо. - Ілон Маск запевнив нас, що і надалі буде підтримувати Україну. Коли у нас було потужне відключення електроенергії, я в той день написав йому повідомлення, і він миттєво відреагував і вже зробив певні кроки. Він розуміє ситуацію».



Starlink відіграла важливу роль з самого початку війни в Україні, коли російські військові зосередилися на знищенні комунікацій. Термінали Starlink дозволили українським військам підтримувати зв'язок, коли вони відбивали початковий натиск Росії.



За словами Федорова, Україна вже отримала близько 22 000 антен Starlink з початку війни в лютому.



Хоча контракту ще немає, уряди кількох країн Європейського Союзу готові розділити оплату, сказав він, відмовившись публічно назвати їх. «На сьогодні всі фінансові питання вирішені», - сказав він, додавши, що навесні Україні необхідно буде знайти додаткове фінансування.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт