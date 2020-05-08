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На рынке смарт-часов сохраняется рост

8 мая 2020 г., 11:15
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Сохраняется здоровый рост рынка умных часов

На сегодняшний день одним из немногих стабильно развивающихся направлений остается рынок умных часов. Согласно подсчетам Strategy Analytics, глобальные поставки последних в первой четверти 2020 г. достигли 13,7 млн устройств, что на 20% больше в годовом сопоставлении.

Apple Watch разошлись объемом в размере 7,6 млн гаджетов, тогда как годом ранее было отгружено 6,2 млн часов, или же на 23% меньше. Как итог, за лидером 55% мирового рынка, что является лучшим результатом за последние два года.

Samsung за год сумела увеличить поставки с 1,7 до 1,9 млн, однако подконтрольная доля, вследствие высокой конкуренции, в снизилась с 15 до 14%.

Впервые за два года на третью позицию вернулась Garmin. Улучшив прошлогодний результат на 38%, вендор оставил за собой 8% рынка.

Тем не менее, несмотря на отличное начало года, уже во втором квартале аналитики ожидают резкий спад рынка вследствие влияния пандемии COVID-19. Однако уже во втором полугодии ожидается, что ситуация нормализируется, Произойдет это в том числе благодаря тому, что после пандемии потребители будут более внимательны к своему здоровью, а умные часы позволят контролировать ряд жизненно важных параметров, к примеру, уровень кислорода.


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