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МВФ забезпечить додаткову підтримку енергетики України

2 сентября 2024 г., 10:25
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Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко зустрілася з Першим заступником директора-розпорядника МВФ Гітою Гопінат під час візиту до США. Вони обговорили відновлення української енергетики, використання заморожених російських активів для відновлення України та шляхи збільшення надходжень до державного бюджету.
 
«За нашими оцінками, обстріли росією енергетичної системи України послабили прогнозоване зростання ВВП у цьому році на 0,7 відсоткових пункти. Втім Уряд робить все можливе для оперативного відновлення втрачених потужностей. Ми вдячні США за підтримку на цьому шляху, зокрема, за 824 мільйони доларів фінансування на відновлення енергетики, про яке було оголошено під час URC у Берліні. Під час цього візиту у США ми також передали партнерам в американському Уряді перелік критично важливого обладнання, яке необхідне для відновлення енергетики», — зазначила Юлія Свириденко.
 
Однією з ключових тем зустрічі стало і напрацювання механізму використання заморожених російських активів для відновлення нашої держави. Юлія Свириденко зазначила, що Україна сподівається на швидке ухвалення рішення, адже воно є вкладом в економічну стабільність нашої країни.

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