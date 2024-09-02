Intel відділить бізнес з випуску чипів?

2 сентября 2024 г., 9:35

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Як повідомляє Bloomberg, компанія Intel веде переговори з інвестиційними банками про можливе виділення свого бізнес з випуску чипів, а також про відмову від деяких існуючих планів розширення з метою скорочення збитків.

Як підкреслюється у звіті, джерела, близькі до Intel, зазначили, що компанія вивчає різні способи реагування на нещодавній негативний фінансовий звіт за квартал.

Хоча доходи Intel знижуються, вони все ще залишаються високими. Однак прибутковість ведення бізнесу знизилася настільки, що компанія зараз працює в режимі чистого збитку, з вражаючими 1,61 мільярда доларів у мінусі. Генеральний директор Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) компанії зараз вивчає різні способи контролювати ці збитки.

Як повідомляється, Goldman Sachs і Morgan Stanley консультують Intel щодо її майбутніх кроків у ливарному бізнесі та загальних операціях.

Виробничій підрозділ Intel є найбільшим тратником коштів компанії, оскільки плани з розширення виробництва в США та Європі коштують компанії мільярди доларів. Незважаючи на те, що виробник отримує різні державні субсидії на будівництво потужностей з виробництва напівпровідників, їй все одно доводиться вкладати значну частину свого капіталу в роботу. Враховуючи, що компанія відчуває нестачу коштів. Деякі з цих планів розширення, які не є критично важливими для бізнесу, можуть бути скасовані. Крім того, ведення бізнесу з виробництва чипів також виявляється досить дорогим: у другому кварталі 2024 року операційна рентабельність склала від'ємні 65,5%.

Аналітики зазначають, розділення Intel Product та Intel Foundry може бути варіантом, або навіть продаж бізнесу з виробництва в цілому стоїть на порядку денному.

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