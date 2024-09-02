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SpaceX запустила дві ракети Falcon 9 протягом 65 хвилин

2 сентября 2024 г., 11:45
Як повідомляє Space.com, компанія SpaceX 31 серпня запустила дві ракети Falcon 9 поспіль протягом 65 хвилин.
 
Два запуски Falcon 9, які стартували з космодрому на мисі Канаверал у Флориді та з військово-космічної бази Ванденберг у Каліфорнії, відповідно, доставили на орбіту 42 інтернет-супутники Starlink (в тому числі 13 супутників Direct to Cell). Причому перши ступіні кожної ракети потім здійснили вдалу посадку на морську платформу. 
 
Зазначається, що успішні посадки SpaceX відбулися після невдалої посадки ракети Falcon 9 28 серпня під час 23-го польоту ракети-носія (це було рекордним запуском однієї ракети для SpaceX). 

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