«МУК» становится дистрибьютором решений безопасности Palo Alto Networks

31 декабря 2020 г., 17:30

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Группа компаний «МУК» и компания Palo Alto Networks, разработчик межсетевых экранов нового поколения и один из лидеров на рынке информационной безопасности, подписали соглашение о дистрибуции на территории Азербайджана, Беларуси, Грузии, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

«Вопрос информационной безопасности является одним из самых актуальных во всем мире в последние годы. Подписание этого соглашения позволяет «МУК» представить рынку продукты Palo Alto Networks и существенно усилить свое портфолио решений в сфере ИБ», – отметил Игорь Переверзев, президент группы компаний «МУК».

«МУК» тесно сотрудничает с более чем 1300 компаниями-партнерами в 17 странах Европы и Средней Азии и предоставляет комплекс дополнительных услуг для своих партнеров. Компания имеет локальные офисы и команду квалифицированных сотрудников во всех странах присутствия. Это дает возможность партнерам и заказчикам получить демо-оборудование для проведения пилотного тестирования, а также техническую поддержку от сертифицированных инженеров, имеющих аккредитацию уровня Professional.

Решения Palo Alto Networks занимают лидирующие позиции на мировом рынке информационной безопасности. Более 70 тыс. компаний-заказчиков по всему миру уже используют ее надежные защитные решения.

Одним из флагманских продуктов Palo Alto Networks является брандмауэр нового поколения, использующий машинное обучение для проактивной помощи в интеллектуальном блокировании угроз, обеспечении безопасности устройств IoT и выработке рекомендаций относительно политик безопасности.

Продукты категорий Prisma и Cortex обеспечивают видимость и безопасность инфраструктуры, позволяя организациям использовать «облако», и предоставляют отделам ИБ лучшие в своем классе возможности обнаружения, расследования, автоматизации и реагирования на инциденты.

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