Поставки MacBook по итогам 2020 г. выросли на 23% до 15,5 млн

31 декабря 2020 г., 16:00

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Согласно данным Finaria.it, ожидается, что в 2020 г. глобальные поставки устройств Apple MacBook составят 15,5 миллионов, что на 23% больше чем годом ранее.



Продажи Mac выросли во втором и третьем кварталах 2020 финансового года



С 1984 года Apple разрабатывает и производит множество компьютеров под маркой Mac. В линейку продуктов входят настольные компьютеры, такие как iMac и Mac Pro, а также ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro.



По данным TrendForce, в 2016 году Apple продала 13,4 млн MacBook по всему миру. В следующие двенадцать месяцев этот показатель вырос на 18% до 15,8 млн. Однако в 2018 и 2019 годах поставки MacBook упали до 12,8 миллиона и 12,6 миллиона единиц соответственно.



Пандемия коронавируса изменила наметившийся тренд, спрос на ПК и ноутбуки резко вырос на фоне карантинных мер. Продажи Apple Mac в первом квартале 2020 года составили 3,5 миллиона устройств, что на 6% меньше, чем за тот же период год назад. Но во втором квартале Apple продала уже 4,3 миллиона компьютеров Mac по всему миру, что на 5% больше, чем в годом ранее. Тенденция к росту продолжилась в третьем квартале 2020 года, поставки Mac выросли на 7% г / г до 5,5 миллионов.



Также необходимо отметить, что выросла и доля выручки Mac: с 7,8% в первом квартале до 14% в четвертом квартале 2020 финансового года. При этом продажа iPhone остается основной составляющей доходов Apple - 40,9%. Продажи услуг, носимых устройств и аксессуаров, а также iPad составили 22,5%, 12,5% и 10,5% соответственно.



Операционная система Mac от Apple, оставаясь второстепенным игроком на рынке ОС для настольных ПК, но постепенно отвоевывала свою долю рынка. В декабре 2015 г. она составила 9,8%, согласно данным StatCounter. В следующие два года этот показатель вырос до 13%. В июле нынешнего года показатель составлял уже более 17% - почти вдвое больше, чем пять лет назад.





Глобальный опрос потребителей, проведенный Statista, также показал, что Apple MacBook является третьим по популярности брендом ноутбуков в США: 21% респондентов используют его в домашних условиях. Почти 35% отдали предпочтение HP, следом идет Dell с долей 28%.

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