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МУК передав мережеве обладнання Juniper для лабораторій ДУІКТ

25 октября 2024 г., 10:35
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МУК передав мережеве обладнання Juniper для лабораторій ДУІКТ

Група компаній МУК разом із Juniper Networks передали Державному університету інформаційно-комунікаційних технологій обладнання для лабораторій. Метою є надання можливості для студентів вивчати мережеві технології з використанням обладнання Juniper Networks та отримувати навички у побудові провідних та бездротових мереж з використанням хмарних сервісів Mist Cloud та штучного інтелекту Marvis AI. Подальшими кроками співробітництва буде створення на Кафедрі Штучного Інтелекту «ДУІКТ» окремої дисципліни на базі обладнання Juniper.

Обладнання було передано як благодійну допомогу та буде використано для навчання студентів університету. Даний комплект обладнання дозволить продемонструвати побудову та роботу повнофункціональної провідної та бездротової мережі, яка буде імітувати невеликий офіс.

Зокрема, матеріально-технічна база ГУІКТ поповнилася такими пристроями, як: мережевий комутатор Juniper EX2300-24P з підтримкою маршрутизації; маршрутизатор Juniper SRX340-SYS-JB, який має функціональність 3 в 1 – маршрутизація, комутація та Next Generation Firewall; дві точки доступу Juniper Mist AP43-WW, сумісні з унікальною інноваційною хмарною платформою на базі штучного інтелекту Marvis AI.

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