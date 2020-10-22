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«МУК» открывает первый в Украине «Центр подготовки в сфере облачных технологий Oracle»

22 октября 2020 г., 14:15
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«МУК» открывает первый в Украине «Центр подготовки в сфере облачных технологий Oracle»

 

Корпорация Oracle совместно с дистрибьютором «МУК» запускают в Киеве «Центр подготовки специалистов в сфере облачных технологий». Он призван помогать партнерам Oracle в Украине, а также Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Молдове, Монголии, Туркменистане и Узбекистане внедрять и развивать проекты цифровой трансформации у заказчиков. Доступ к центру получат все партнеры Oracle в регионе, которые заинтересованы в углублении знаний и расширении возможностей по внедрению решений и услуг на основе технологий вендора.

Запуская запланированные обучающие мероприятия, новый «Центр подготовки специалистов в сфере облачных технологий» проведет ряд семинаров по решениям Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Database Appliance, Oracle Cloud Platform и Exadata. С учетом текущей ситуации с пандемией, семинары будут проводиться онлайн до тех пор, пока центр не сможет вновь собирать партнеров Oracle в очном формате.

«Наше сотрудничество с Oracle носит эффективный и долгосрочный характер, поэтому создание нового центра является очередным стратегическим шагом к достижению общих целей. Это позволит объединить усилия и ресурсы Oracle, партнеров и VAD по ускорению облачной и цифровой трансформации в Украине. Такой центр предоставит нашим партнерам уникальную возможность сыграть ключевую роль в решении сложных и масштабных задач заказчиков. Наша миссия состоит в расширении образовательной программы по облачным технологиям Oracle, углублении технических знаний и развитии навыков по работе с клиентами, которые помогут партнерам продвигать свой бизнес в эпоху облачных технологий», – прокомментировал событие Дмитрий Седнев, член правления группы компаний «МУК».

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