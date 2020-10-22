APEX упростит сервисные предложения Dell

22 октября 2020 г., 14:35

0

Tweet

Project APEX, анонсированный в этот вторник, станет «зонтичным проектом» для существующих решений Dell Technologies On Demand и Dell Technologies Cloud. Цель такой унификации заключается в том, чтобы сделать более согласованными сервисные предложения компании для локальных, облачных и периферийных рабочих нагрузок.

Вице-председатель и операционный директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) сказал, что первое решение Apex, Storage-as-a-Service — онпремисный портфель масштабируемых и эластичных ресурсов хранения для служб блочных и файловых данных — станет доступно в первом квартале, а дополнительные сервисы последуют за ним.

«Отныне мы намерены предоставлять как услуги все наши продукты и сервисы, — заявил в среду на виртуальном мероприятии Dell Technologies World основатель и генеральный директор компании Майкл Делл (Michael Dell). — Мы полным ходом движемся к созданию вашей инфраструктуры данных следующего поколения».

Центром Project APEX является облачная консоль Dell Tech Cloud Console, уже доступная в США. Она обеспечивает единый интерфейс, с помощью которого клиенты могут управлять всеми своими рабочими нагрузками и используемыми службами Dell. Эта консоль позволяет им всего несколькими щелчками мышью выбирать на площадке Dell Marketplace нужные облачные услуги и сопутствующее оборудование, развёртывать различные облачные рабочие нагрузки, управлять мультиоблачными ресурсами и контролировать расходы в режиме реального времени.

Компания также анонсировала новую облачную платформу Dell Technologies Cloud Platform с предварительно настроенными предложениями стоимостью по подписке от $47 в месяц за экземпляр. Другое новое управляемое предложение, PowerProtect for Multi Cloud, помогает защитить данные и приложения на публичных облачных платформах через особое соединение с малой задержкой. Была представлена и новая схема ценообразования «Flex on Demand» для услуг, предоставляемых по требованию.

Со всей очевидностью, Dell готовится к значительному увеличению спроса на сервисные предложения, и некоторые аналитики поддерживают эти ожидания. Например, Рик Вилларс (Rick Villars) из IDC прогнозирует, что гибкость и адаптируемость сервисной модели потребления, вероятно, приведёт к трёхкратному росту спроса на ИТ-инфраструктуру «по требованию» к концу следующего года.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!