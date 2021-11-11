MTI починае продажі продукцї виробника комунікаційного обладнання Teltonika IoT

11 ноября 2021 г., 11:55

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Компанія “MTI hi-tech дистрибуція” розширила співпрацю з компанією Teltonika IoT Group, виробником якісного трекінгового обладнання.



MTI на правах імпортера та дистрибутора литовського широкопрофільного виробника рішень IoT та комунікацій, Teltonika IoT Group, уклала контракт про розширення портфелю його брендів.



Як поаидомляеться, на українському ринку вже представлено мережеве обладнання Teltonika Networks і скоро розпочнуться продажі ще двох найбільш затребуваних категорій виробника – Teltonika Telematics та Teltonika Telemedic. Це продукти для відстеження транспортних засобів (GPS трекери для електротранспорту, спеціалізований софт, датчики та маяки), а також персональні трекери для віддаленого моніторингу людей, які потребують медичної допомоги.



«Teltonika – провідний виробник трекінгового обладнання, яке відповідає останнім технологічним трендам високорозвиненого європейського ринку. Повний цикл виробництва дозволяє компанії досягти кращого співвідношення ціна/якість на ринку, а наявність сертифікатів українського зразка робить продукцію Teltonika привабливою як для невеликих компаній, так і для промислових гігантів», – зазначає Сергій Яковлєв, комерційний директор компанії “MTI hi-tech дистрибуція”.



Teltonika пропонує широкий асортимент продуктів для відстеження транспортних засобів, призначених для професійного застосування, що складається з:

- Розширеної лінійки трекінгового обладнання, що працює в різних телеком-мережах (2G, 3G, 4G, LoraWan, і т. д.);

- Аксесуарів та маячків для трекінгового обладнання;

- Спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для спрощення роботи з трекінгом.



“MTI hi-tech дистрибуція” представить на українському ринку також пристрої для персонального віддаленого моніторингу:

- автономний персональний трекер GH5200 з високоякісним голосовим зв'язком, програмованими сценаріями подій, світлодіодними індикаторами та потужним акумулятором ємністю 1050 мАг;

- автономний персональний трекер TMT250 для спостереження за людьми похилого віку з водонепроникним корпусом зі ступенем захисту IP67, тривожною кнопкою, системою відстеження активності та підтримкою функції гучного зв'язку.



«Ключовими перевагами пристроїв Teltonika є те, що трекери цього бренду характеризуються високою надійністю, тривалою автономністю роботи, а також з легкістю комбінуються між собою. Гнучка система роботи цих пристроїв з партнерськими рішеннями та онлайн-підтримка 24\7 забезпечують найбільш зручне функціонування систем стеження», – вважає Сергій Яковлєв.



Перші постачання продукції Teltonika стартують вже вкінці листопада.

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