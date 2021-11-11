Глава Johnson & Johnson вошёл в состав совета директоров Apple

11 ноября 2021 г., 11:05

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Компания Apple объявила, что Алекс Горски, председатель и генеральный директор Johnson & Johnson, получил место в совете директоров компании Apple.



Как отмечается, у Горски за плечами десятки лет опыта работы в сфере корпоративного управления и медицинских технологий. Он много лет возглавлял различные инновационные рабочие группы в разных странах мира.



За время, пока Алекс Горски был генеральным директором и председателем, Johnson & Johnson стала крупнейшей в мире компанией в своей отрасли и одним из ведущих новаторов, проводящих исследования и создающих новые технологии для применения в медицине.



«Алекс уже давно является важной статегической личностью в области здравоохранения. У него огромные знания, опыт, любовь к технологиям, и он искренне делает всё возможное, чтобы улучшать жизнь и здоровье людей, - отметил Тим Кук, глава корпорации Apple. - Мы будем рады принять его в совет директоров, и я уверен, что все мы выиграем благодаря его опыту и навыкам руководства».



«Будучи вдумчивым и увлечённым руководителем, Алекс помогал найти современные технологичные решения для острейших и сложнейших проблем в сфере здравоохранения, — добавил Артур Левинсон, председатель совета директоров компании Apple. - Его мнение и его понимание ситуации помогут Apple и дальше делать жизнь людей лучше посредством технологий».



«Я давно поддерживаю позицию Apple в отношении того, что технологии способны повышать качество жизни и помогают формировать более здоровое общество, - заявил Алекс Горски. - Для меня честь войти в состав совета директоров Apple и стать частью компании, которая верна своим ценностям и неизменно внедряет технологии, которые помогают сделать нашу жизнь ещё лучше».



Алекс Горски пришёл в компанию Johnson & Johnson в 1988 году, а пост генерального директора занимает с 2012 года. За это время он накопил значительный опыт в сфере продаж, управления и маркетинга. Горски сделал инновации и технологии главным приоритетом компании, и внушительные вложения в эту сферу действительно помогли изменить будущее фармацевтики, медтехники, потребительских медицинских продуктов.



Алекс Горски имеет большой опыт руководства в здравоохранении и в бизнесе. В компании Johnson & Johnson он возглавляет международную команду из более чем 130 000 человек. Он также входит в состав совета директоров ассоциации Business Roundtable и является председателем её комитета корпоративного управления. Кроме того, Алекс Горски является членом правления IBM, Travis Manion Foundation и Уортонской школы Пенсильванского Университета.



Как бывший капитан армии США, Алекс Горски активно выступает за повышение качества психологической помощи для ветеранов и членов их семей. И не менее активно продвигает идеи многообразия и инклюзивности, помогая компании Johnson & Johnson стать национальным лидером, выступает за продление оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком и за расширение тренинговых программ для сотрудников во всех отделах компании.



Горски получил степень бакалавра наук в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, и шесть лет отслужил в американской армии, закончив военную карьеру в чине капитана. Позднее он получил диплом магистра в сфере бизнес-управления в Уортонской школе Пенсильванского Университета в 1996 году.

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