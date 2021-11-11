Технология светового поля добавит реализма Метавселенной

11 ноября 2021 г., 12:35

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Для того, чтобы люди были способны значительную часть жизни проводить в Метавселенной, системы дополненной реальности (AR) должны обеспечивать максимальную интуитивность и реалистичность визуального восприятия.

Никакие из имеющихся в настоящее время AR-очков не соответствуют этому критерию, считает Томас Слука (Tomas Sluka), руководитель Creal — стартапа, основанного четыре года назад на базе Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

Большинство из них показывают плоские изображения для каждого глаза, создавая трёхмерный стереоскопический эффект без использования фазовой составляющей светового поля. В результате дальние и ближние объекты выглядят одинаково резкими, глаза не могут фокусироваться на разных расстояниях, из-за чего полноценная аккомодация в AR-очках становится невозможной. «Изображения, видимые через очки, выглядят неестественными и могут даже вызвать тошноту», — говорит Слука.

Технология светового поля, усовершенствованная Creal, позволяет сделать изображения дополненной и виртуальной реальности по-настоящему реалистичными. Компания представит последнюю версию своей системы на этой неделе в Калифорнии на выставке Augmented World Expo.

Разработанная стартапом система оснащена миниатюрным проектором, который генерирует псевдо-голографические изображения, обладающие оптической глубиной и всеми другими атрибутами, необходимыми для естественного восприятия наблюдателем.

Из нескольких компаний, пытавшихся адаптировать технологию светового поля к очкам виртуальной/дополненной реальности, Creal пока единственная смогла показать прототипы, сочетающие хорошее визуальное качество с приемлемыми вычислительными затратами.



Несколько образцов для испытаний и прототипирования были изготовлены на экспериментальном производстве Инновационного Парка EPFL. Критическим условием для успеха проекта, по словам Слуки, стало то, что к нему удалось своевременно подключить талантливых инженеров, освободившихся после того, как Magic Leap с Intel закрыли свои R&D-центры, находившиеся в кампуcе EPFL.



Пока носимое устройство выглядит довольно неуклюже, но Creal планирует в течение следующих двух лет интегрировать все системные компоненты в тонкие дужки оправы AR-очков.

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