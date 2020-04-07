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Новые виды кибермошеничества на фоне пандемии коронавируса

7 апреля 2020 г., 13:15
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Компания Eset обнаружила новые виды кибермошенничества, появившиеся на фоне пандемии коронавируса и перехода большинства предприятий на режим удаленного офиса. Злоумышленники становятся все более изобретательными, и распознать их действия не всегда под силу даже продвинутому пользователю.

Киберпреступники продолжают распространять фейковые сообщения «с актуальной и достоверной информацией о COVID-19». Эксперты Eset выяснили, что одна из таких рассылок нацелена на распространение трояна, похищающего данные. Вредоносный файл находился в приложении к письму под видом документа, в котором якобы содержались секретные сведения о том, как избежать заражения.

Цель следующего вида атак – компании, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации в результате экономического кризиса на фоне пандемии. Сегодня многие предприятия как никогда нуждаются в новых источниках дохода. Этим пользуются мошенники, которые делают рассылки со срочными заказами и прикладывают к письмам зараженные файлы под видом сопроводительных документов. Таким образом, вредонос может попасть в корпоративную сеть.

Ссылаясь на то, что работа финансовых учреждений замедлена из-за пандемии, мошенники отправляют вредоносный файл под видом гарантии оплаты (например, выписки с банковского счета), вынуждая пользователя открыть его.

Растущий спрос на медицинские маски продолжает становиться причиной фишинговых атак. Обнаружен сайт, выманивающий данные пользователей при помощи объявлений о продаже масок OxyBreath Pro с большой скидкой.

Пользователи сами передают мошенникам платежную информацию, в том числе номер кредитной карты и CVV.

Мошенники активно используют тему коронавируса во вредоносных кампаниях

Эксперты Eset полагают, что количество подобных кибератак будет расти, а сами они – становиться еще сложнее и опаснее. Рекомендуется соблюдать фундаментальные правила информационной безопасности: не открывать письма от незнакомых отправителей, искать информацию о пандемии только на официальных ресурсах (ВОЗ и локальных организаций здравоохранения). Снизить киберриски поможет использование комплексных антивирусных решений с дополнительными модулями («Антифишинг» и фильтрация e-mail) как в корпоративной сети, так и в домашней.


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