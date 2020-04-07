Выручка полупроводникового рынка упала почти на 12%

7 апреля 2020 г., 14:05

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Согласно подсчетам аналитиков из Omdia (IHS Markit), в 2019 г. общая выручка участников полупроводникового рынка достигла 56,6 млрд долл., что на 11,7% хуже в годовом сопоставлении. Отмеченный спад оказался худшим, начиная с 2009 г.

Многие крупнейшие чипмейкеры были завязаны на производство памяти, что нанесло заметный урон по их финансовым показателям. В частности, спад выручки Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology находился в пределах 30%. С другой стороны, Intel удалось нарастить выручку на 1,3%, что позволило компании отвоевать первую позицию в рейтинге. Продукты лидера продвигались в сегментах ЦОД, IoT, 3D NAND, программируемых полупроводников и ПК. Почти все из них вышли в плюс по итогам года.

Сегмент чипов памяти просел в денежном выражении на 31,6%. В частности направления DRAM и NAND упали на 37,2% и 24,5% соответственно.

Выручка в сегменте беспроводных коммуникаций сократилась 13,3%, что стало крупнейшим падением более чем за 10 лет. Продажи мобильных телефонов заметно сократились на фоне отложенного проса с учетом ожидания 5G-смартфонов.

Выручка от поставки чипов, связанных с искусственным интеллектом, также снизилась, причем спад достиг весомых 7% «YoY».

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