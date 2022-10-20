Модна тенденція - екрани, що розгортаються

20 октября 2022 г., 17:25

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На глобальній онлайновій конференції Lenovo Tech World 2022, яка відбулася днями, були продемонстровані прототипи смартфона і ноутбука з екранами, що розгортаються.



Ці концепти показав виконавчий віцепрезидент Lenovo Лука Россі, який не повідомив про деталі показаних пристроїв, екрани яких розсуваються по висоті. Примітно, що під час сесії відповідей на запитання журналістів, представник Lenovo зізнався, що технологія дисплеїв, що розгортаються, перебуває на ранніх стадіях свого розвитку. Тому не варто очікувати швидкої появи комерційних рішень у сегменті персональних комп'ютерів на її основі. Цього можна очікувати не раніше, ніж через кілька років.



Цікаво, що це вже друга подібна демонстрація за останній місяць: нагадаю, що показаний на Intel Innovation 2022 планшет з аналогічною функціональністю був розроблений спільно Intel і Samsung Display. Але якщо представник Samsung Display у категоричній формі висловився на користь ковзного розсування екрана, то високопоставлений співробітник Lenovo вважає, що у розкладного формфактора є ще значний потенціал. І компанія готує виведення на ринок такі рішення слідом за представленим нещодавно ThinkPad X1 Fold.

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