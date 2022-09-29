За розсувними комп'ютерами майбутнє?

29 сентября 2022 г., 14:27

+22

голоса Tweet

На конференції Intel Innovation 2022, що проходить зараз у Кремнієвій долині, відбулася досить цікава демонстрація персонального комп'ютера з розсувною конструкцією.



Ідея ковзного розсування екрана вже не раз з'являлася в сегменті смартфонів, але досі жоден із провідних виробників не випустив комерційного рішення з використанням цієї технології. Після короткого знайомства з одним із таких рішень, наданих OPPO, у мене виникло переконання в слабкому його опрацюванні. Дуже вже швидко сідає батарея через вельми відчутне споживання механізму автоматичного розгортання екрана. Та й надійність останнього теж виявилася не на належній висоті. Все ж механічне відкривання складних екранів і простіше, і надійніше, нехай на місці згину екрану й виникають доволі помітні нерівності.

Однак експерти Intel сповнені впевненості у світлому майбутньому такого підходу в сегменті персональних комп'ютерів. Можна припустити, що на його користь можливість використання більш місткого акумулятора. На Intel Innovation 2022 було продемонстровано розсувний комп'ютер, діагональ екрана якого в складеному стані становить 13 дюймів, а в розгорнутому - 17 дюймів. У таку конструкцію вже точно впишеться досить потужна батарея. Наприклад, у складаному ноутбуці ASUS Zenbook 17 Fold з таким самим співвідношенням розміру екрана в складеному і розкладеному вигляді встановлена батарея на 75 Вт*год. Здається, що такої потужності має вистачити для розгортання екрана кілька разів на день. Все ж сценарій використання портативних комп'ютерів істотно відрізняється від смартфонів і не передбачає частої зміни конфігурації.

Наразі немає жодних технічних деталей продемонстрованого на Intel Innovation 2022 концепту, що розгортається, який було підготовлено спільно з Samsung Display, очільник якої JS Choi якраз і вийшов із ним на сцену. Особливо символічно було почути від нього фразу "foldable is gone" щодо напрямку ПК. Це при тому, що формфактор складних комп'ютерів ще не встиг вийти на масовий ринок. Як вважаєте, чи варто вірити цьому експерту?

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру