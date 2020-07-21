Мировой рынок средств AR/VR замедляется, однако долгосрочный прогноз роста — высокий

21 июля 2020 г., 13:45

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Замедление роста глобальных расходов на ИТ и снижение темпов экономического развития, вызванное масштабной пандемией COVID-19, привело к пересмотру прогнозов развития рынка средств виртуальной и дополненной реальности. Прогнозируется, что в нынешнем году расходы на AR/VR не превысят 10,5 млрд долл., тогда как годом ранее объем рынка составлял 7,9 млрд долл. Ожидаемая позитивная динамика ухудшена до 35,3%, что на 43% хуже, нежели ожидалось ранее. В то же время, долгосрочный прогноз остается высоким — при показателе CAGR за период с 2019-2024 г. в размере 76,9%, по итогам 2024 г. объем рынка достигнет 136,9 млрд долл.

Нарушения в цепочке поставок компонентов, закрытие магазинов, перенос сроков внедрения связанных с AR/VR проектов промышленными заказчиками, заставили ухудшить ранние прогнозы. Однако пандемия в будущем способна сыграть на руку рассматриваемому сегменту за счет интереса к решениям, облегчающим удаленную работу, упрощающим бесконтактные бизнес-процессы, формирующим виртуальные среды общения.

На Европу приходится около 15% общемировых расходов на средства дополненной и виртуальной реальности, что в 2020 г. позволит выйти на объем в размере 1,6 млрд долл. Рассматриваемый локальный рынок оказался среди регионов, наиболее сильно пострадавших от пандемии. Здесь ожидаемый результат ухудшен на 58% относительно прогноза, сделанного до пандемии.

На долю коммерческих вариантов использования AR/VR в 2020 г. придется почти половина общемировых расходов, а лидирующими сегментами окажутся решения для повышения квалификации (1,3 млрд долл.) и промышленного применения дополненной реальности (375,7 млн долл.). Наиболее динамично будет развиваться сегмент решений, используемых в лабораторных и образовательных целях — CAGR 133,9% и 127,0% соответственно. В потребительском направлении наиболее крупными, с точки зрения трат, вариантами использования будут игры с поддержкой VR (3,0 млрд долл.) и просмотр VR-контента (1,2 млрд долл.).

В настоящее время расходы на решения категории VR превышает аналогичный показатель в сегменте AR, однако к концу прогнозного периода при среднегодовом росте в размере 184,5% решения для дополненной реальности опередят по общим расходам VR-сегмент.

Три четверти общих расходов на AR/VR будет связано с аппаратным обеспечением.

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