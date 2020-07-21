Выставку СЕЕ2020 перенесли на следующий год

21 июля 2020 г., 14:25

Организаторы CEE2020, несмотря на большой интерес к мероприятию, сообщили, что текущая ситуация, связанная с COVID-19, все больше сказывается на решении о приглашении на выставку в сентябре, как было запланировано.



Отмечается, что в последние месяцы стало возникать все больше вопросов, которые ставят под сомнение целесообразность приглашения к участию в CEE2020. Обеспокоенность здоровьем посетителей, деловых гостей и работников приводит к дальнейшим сомнениям относительно принимаемого решения по данному вопросу. Новости о новых случаях заражения в нашей стране и Европе также сказываются на этом. Ситуация с авиапутешествиями и командировками работников, сложившаяся по состоянию на сегодня, также остается неопределенной.



В результате организаторы решили отменить запланированные на этот год мероприятия, касающиеся CEE2020 (CEE gaming, CEE B2B, CEE SI, CEE home & garden, CEE Toys).



Организаторы надеются, что ситуация в следующем году допустит проведение в Киеве CEE2021 в сентябре 2021 г.

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