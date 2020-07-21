 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 29 (1225)

12.07 - 19.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Выставку СЕЕ2020 перенесли на следующий год

21 июля 2020 г., 14:25

Выставку СЕЕ2020 перенесли на следующий год

Организаторы CEE2020, несмотря на большой интерес к мероприятию, сообщили, что текущая ситуация, связанная с COVID-19, все больше сказывается на решении о приглашении на выставку в сентябре, как было запланировано.

Отмечается, что в последние месяцы стало возникать все больше вопросов, которые ставят под сомнение целесообразность приглашения к участию в CEE2020. Обеспокоенность здоровьем посетителей, деловых гостей и работников приводит к дальнейшим сомнениям относительно принимаемого решения по данному вопросу. Новости о новых случаях заражения в нашей стране и Европе также сказываются на этом. Ситуация с авиапутешествиями и командировками работников, сложившаяся по состоянию на сегодня, также остается неопределенной.

В результате организаторы решили отменить запланированные на этот год мероприятия, касающиеся CEE2020 (CEE gaming, CEE B2B, CEE SI, CEE home & garden, CEE Toys).

Организаторы надеются, что ситуация в следующем году допустит проведение в Киеве CEE2021 в сентябре 2021 г.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  