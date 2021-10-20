Мировой рынок смартфонов просел на 6%

20 октября 2021 г., 13:15

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На фоне высокого потребительского спроса индустрия смартфонов пытается существенно нарастить объемы производства устройств. На фоне дефицита чипов производители полупроводниковых компонентов, в свою очередь, поднимают цены на свою продукцию с целью сдержать уровень заказываемых компонентов и тем самым, сократить разрыв между спросом и предложением. Несмотря на предпринимаемые усилия, ситуация с нехваткой отдельных комплектующих будет сохраняться и в 2022 г. С учетом этого, а также исходя из актуальных логистических проблем и заметно возросших тарифов на мировые перевозки, бренды смартфонов вынуждены поднимать отпускные цены на собственные продукты.

По оценкам исследователей из Canalys, во многом вследствие действия этих факторов, по итогам третьей календарной четверти 2021 г. глобальные поставки смартфонов сократились на 6% «YoY». В личном зачете Samsung сохранила лидерство и размер подконтрольной доли. Благодаря высокому интересу к iPhone 13, старт продаж которого на отдельных рынках пришелся на конец третьего квартала, Apple увеличила долю по измерителю «YoY» с 12 до 15%. Замкнули Тор-5 китайские вендоры — Xiaomi, vivo и OPPO, коллективно взявшие под контроль 35% мирового рынка.

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