QNAP выпустила мобильный NASbook с твердотельным накопителем M.2 NVMe

20 октября 2021 г., 12:35

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Компания QNAP Systems представила компактный и универсальный NASbook TBS-464, предназначенный для небольших рабочих пространств и мобильных сотрудников.



Как отмечается, используя четыре твердотельных накопителя M.2 NVMe, устройство поддерживает HybridMount, который может подключать хранилище из облака и включать локальное кэширование, обеспечивая возможность работать с онлайн-файлами так же быстро, как и с локальными.



Многофункциональный и почти бесшумный TBS-464 снабжен двумя выходами HDMI 2.0 4K 60 Гц, имеет аппаратное ускорение транскодирования и потоковой передачи, а также включает KoiMeeter QNAP для видеоконференцсвязи и беспроводных презентаций. Благодаря двум портам 2.5GbE NASbook TBS-464 может работать на скорости до 5 Гбит/с с объединением портов.



«NASbook TBS-464 сочетает в себе высокую производительность для бизнес-приложений в компактном корпусе. Путем бесшовной интеграции облачных хранилищ TBS-464 обеспечивает комбинированные преимущества портативности и гибкости хранения, что позволяет расширить возможности современных офисов и студий», - отметил Джозеф Чинг, менеджер по продукту QNAP.



TBS-464 оснащен четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105 / N5095 (разгон до 2,9 ГГц) с механизмом шифрования Intel AES-NI, 8 ГБ памяти DDR4 и портами USB 3.2 Gen 1 для ускорения обмена данными. TBS-464 поставляется с операционной системой QTS 5, обеспечивающей широкие возможности использования и оптимизированный пользовательский интерфейс.



HBS (Hybrid Backup Sync) реализует эффективное локальное/удаленное/облачное резервное копирование. Моментальные снимки на основе блоков упрощают защиту и восстановление данных и эффективно предотвращают угрозы программ-вымогателей. HybridMount предоставляет шлюзы облачных хранилищ, которые объединяют частные и общедоступные облачные хранилища и обеспечивают локальное кэширование.



TBS-464 поддерживает воспроизведение мультимедиа на телевизоре/мониторе через два выхода HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц) и преобразует видео 4K в универсальные форматы файлов, которые можно беспрепятственно воспроизводить на нескольких устройствах. Производитель также подчеркивает, что устройство также идеально подходит для потоковой передачи мультимедиа с помощью Plex. TBS-464 можно использовать с QNAP KoiMeeter для создания высококачественной системы видеоконференцсвязи и обеспечения беспроводных презентаций.



Емкость хранилища можно увеличить, подключив полки расширения хранилища TL и TR. Предприятия и организации также могут сразу же извлечь выгоду из различных приложений TBS-464. QmailAgent централизует несколько учетных записей электронной почты; Qmiix интегрирует решение «Платформа интеграции как услуга» (iPaaS), которое позволяет подключать приложения и устройства к QNAP NAS; Qfiling автоматизирует организацию файлов; Qsirch поможет быстро найти все необходимые документы. Функциональность TBS-464 также можно расширить, установив приложения из встроенного центра приложений QTS.

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