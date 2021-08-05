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Мировой рынок ноутбуков вырос на 15%

5 августа 2021 г., 16:45
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Мировой рынок ноутбуков вырос на 15%

Глобальные поставки ноутбуков во втором квартале 2021 г. превысили 65,6 млн устройств, — сообщает Strategy Analytics. Относительно предыдущего года достигнута позитивная динамика на уровне 15%, однако по измерителю «QoQ» налицо спад в размере 4%.

Присутствующая неопределенность относительно дальнейшего влияния пандемии COVID-19 на мировые рынки вынуждает коммерческих заказчиков продолжить адаптацию гибридной системы работы и уходить от настольных систем к мобильным. Домашние потребители, в свою очередь, активно осваивают системы, способные обеспечить баланс функций для работы из дома, развлечений и дистанционного обучения. Этим во многом и объясняется высокий спрос на хромубки, а также игровые и коммерческие модели.

Отгрузив 15,5 млн ноутбуков, Lenovo сохранила первую позицию рейтинга крупнейших вендоров и улучшила результат годичной давности на 14%. Сокращает отрыв от лидера HP — вендор улучшил результат годиной давности на 11%, оставив за собой 22,8% мирового рынка. Благодаря активизации коммерческого спроса, Dell расширила присутствие на рынке до 16%.

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