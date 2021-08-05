Микрокредитование — современный тренд 

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Все чаще банки не выдерживают конкуренции с микрофинансовыми организациями, поскольку МФО предлагают более выгодные условия для клиентов. Процедура оформления кредита на карту онлайн проще и удобнее, пакет документов и требования к заемщику — минимальные. Поэтому микрокредитование стало трендом современного общества, который позволяет быстро и безопасно решить любые финансовые проблемы. Существует три причины такой популярности займа на карту.
Каждый хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда срочно нужны деньги. Покупка нового телефона, ремонт авто, непредвиденная поездка — у каждого своя причина, когда деньги нужны срочно. В наши дни об этом переживать не нужно — если не хватает денег до зарплаты, можно оформить кредит онлайн на карту, не выходя из дома.
Какие еще плюсы такого кредитования:
- Взять кредит онлайн может оформить любой желающий, достигший восемнадцатилетнего возраста.
- Минимальное количество времени на одобрение заявки.
- Можно получить кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей — чаще всего не проблема, если были просрочки по другим кредитам.
- Минимальное количество документов.
- Не нужно предоставлять залог или поручителя.
Кредит онлайн без отказа выдается лицам, которые имеют стабильный доход. Но часто одобрение заявки получают и те, кто не трудоустроен официально — МФО не требуют справки с места работы или о доходах.
Многие МФО предлагают своим клиентам достаточно выгодные условия получения микрозайма на карту. Процентная ставка в большинстве случаев не превышает 2% в день, но также есть возможность получить кредит под 0%. Такие условия чаще всего являются акционными или предлагаются новым клиентам при первом обращении. В этом случае заемщик возвращает только взятую в заем сумму. Для оформления необходимо:
- Возраст заемщика — не младше 18 лет, а также пенсионеры, студенты и мамы в декретном отпуске.
- Паспорт гражданина Украины и идентификационный код.
- Наличие карты любого банка Украины.
В реальности такой микрокредит обойдется не совсем бесплатно, реальная ставка составляет 0,01%. Но это тоже достаточно выгодные условия и еще одна причина, почему быстрый займ в тренде.
Безопасность — это немаловажный фактор, который влияет на принятие решения. Сегодня множество компаний предлагает кредиты онлайн на различных выгодных условиях. Это выгодно для заемщика, но стоит проявить бдительность в выборе компании.
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