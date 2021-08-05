Микрокредитование — современный тренд 

5 августа 2021 г., 17:19

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Все чаще банки не выдерживают конкуренции с микрофинансовыми организациями, поскольку МФО предлагают более выгодные условия для клиентов. Процедура оформления кредита на карту онлайн проще и удобнее, пакет документов и требования к заемщику — минимальные. Поэтому микрокредитование стало трендом современного общества, который позволяет быстро и безопасно решить любые финансовые проблемы. Существует три причины такой популярности займа на карту.

Каждый хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда срочно нужны деньги. Покупка нового телефона, ремонт авто, непредвиденная поездка — у каждого своя причина, когда деньги нужны срочно. В наши дни об этом переживать не нужно — если не хватает денег до зарплаты, можно оформить кредит онлайн на карту, не выходя из дома.

Какие еще плюсы такого кредитования:

Взять кредит онлайн может оформить любой желающий, достигший восемнадцатилетнего возраста. Минимальное количество времени на одобрение заявки. Можно получить кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей — чаще всего не проблема, если были просрочки по другим кредитам. Минимальное количество документов. Не нужно предоставлять залог или поручителя.

Кредит онлайн без отказа выдается лицам, которые имеют стабильный доход. Но часто одобрение заявки получают и те, кто не трудоустроен официально — МФО не требуют справки с места работы или о доходах.

Многие МФО предлагают своим клиентам достаточно выгодные условия получения микрозайма на карту. Процентная ставка в большинстве случаев не превышает 2% в день, но также есть возможность получить кредит под 0%. Такие условия чаще всего являются акционными или предлагаются новым клиентам при первом обращении. В этом случае заемщик возвращает только взятую в заем сумму. Для оформления необходимо:

Возраст заемщика — не младше 18 лет, а также пенсионеры, студенты и мамы в декретном отпуске. Паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Наличие карты любого банка Украины.

В реальности такой микрокредит обойдется не совсем бесплатно, реальная ставка составляет 0,01%. Но это тоже достаточно выгодные условия и еще одна причина, почему быстрый займ в тренде.

Безопасность — это немаловажный фактор, который влияет на принятие решения. Сегодня множество компаний предлагает кредиты онлайн на различных выгодных условиях. Это выгодно для заемщика, но стоит проявить бдительность в выборе компании.

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