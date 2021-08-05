TWS-наушники OPPO Enco Free2 обеспечивают активное шумоподавление до 42 дБ

5 августа 2021 г., 16:05

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По сообщению OPPO, в Украине стартовали продажи TWS-наушников нового поколения — OPPO Enco Free2. Новинка отличается персонализированной технологией активного шумоподавления с использованием трехъядерного ANC-чипа, позволяющего достигать снижения на 42 дБ соотношение сигнал/шум. Наушники разработаны в сотрудничестве со скандинавским Hi-Fi-гигантом Dynaudio. К настройкам добавлена также персонализированная функция усиления звука, благодаря которой пользователи могут получить качественное индивидуальное звучание, настроенное специально для их ушей. Система шумоподавления включает в свой состав тройной микрофон, она также предоставляет возможность дистанционного управления камерой путем двойного нажатия. Для новинки заявлено время автономной работы до 30 часов.

Система шумоподавления включает Transparency mode (режим прозрачности).

Для настройки персонализированного шумоподавления в наушниках OPPO Enco Free2 выполняется тест, чтобы оценить чувствительность слуха пользователя. После чего предлогается алгоритм компенсации звука, адаптированный к слуху.

Новые наушники оснащены общесистемной технологией компенсации качества звука, 10-миллиметровыми динамическими драйверами и поддержкой аудиоформатов высокой четкости, а именно усовершенствованным аудиокодированием (AAC) и кодеком (SBC).

Для обеспечения качественных голосовых звонков, наушники OPPO Enco Free2 оснащены функцией шумоподавления с тройным микрофоном. Эта технология особенно эффективна против шума ветра и громкого окружения.

OPPO Enco Free2 представлены в белом и черном цвете. Зарядный кейс для наушников OPPO Enco Free2 имеет такую же форму морского камня, как и наушники OPPO Enco X. Благодаря оптимизированному дизайну кейс удобно размещается в руке. А крышка не только легко открывается, но и переливается на свету градиентом.

Что касается расположения в ушах, то размер и форма OPPO Enco Free2 отрегулированы так, чтобы пользователь чувствовал только комфорт. У наушников есть блестящее покрытие, которое придает им изысканности. Кроме того, участок сенсорного управления приобрел тактильный, геометрический дизайн, позволяющий управлять устройством интуитивно.

В OPPO Enco Free2 поддерживается технология Bluetooth 5.2 с низкой задержкой, поэтому наушники обеспечивают пользователям синхронизированные аудиовизуальные средства во время игр. Что касается времени автономной работы, то с зарядным кейсом OPPO Enco Free2 прослужат до 30 часов. Также с наушниками совместима быстрая зарядка, позволяющая оперативно их зарядить. Благодаря защите от пыли и влаги стандарта IP54 наушниками можно пользоваться даже во время интенсивных занятий в тренажерном зале.

В Украине ОРРО Enco Free2 доступны в двух цветах, черном и белом, на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka и других.

В период до 15 августа 2021 года ОРРО Enco Free2 доступны по акционной цене, приуроченной к старту продаж в Украине, — за 2599 грн вместо обычных 2999 грн.

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