Минулого тижня Армія дронів допомогла уразити 237 одиниць російської техніки

29 мая 2024 г., 8:25

Ударні підрозділи Сил оборони, які отримують безпілотні літальні апарати в рамках проєкту Армія дронів, за тиждень з 20 по 27 травня уразили 237 одиниць російської військової техніки та 229 окупантів, інформує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Серед виведеної з ладу та знищеної ворожої техніки – 103 вантажівки, 50 гармат, 33 бойові броньовані машини, 20 радіолокаційних станцій, 13 танків, 12 самохідних артилерійських установок, п’ять реактивних систем залпового вогню тощо.

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