«Агенція оборонних закупівель» придбає для ЗСУ 4000 дронів DJI на 575 млн грн

24 апреля 2024 г., 8:25

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«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони України за результатами торгів на Prozorro уклала контракти на постачання 3000 безпілотних авіаційних комплексів DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T з додатковою комплектацією. Загальна сума укладених контрактів – 575,2 млн грн.

За результатами угод середні ціни одного БпАК склали: 126,9 тис. грн – DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм; 194,2 тис. грн – DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм.

Перші партії закуплених безпілотних авіаційних комплексів уже поставлені у військові частини. Крім того, зараз у системі Prozorro тривають закупівлі «Агенції оборонних закупівель» Міноборони України на придбання ще 6000 дронів: 4500 комплексів Mavic 3E та 1500 комплексів Mavic 3T.

‭«Найкращі ціни вдається отримувати тоді, коли є реальна конкуренція між постачальниками. Саме тому, коли Агенція отримала можливість купувати такі потрібні для фронту Мавіки, ми використали нову процедуру рамкової угоди в Prozorro. І цей підхід виправдав себе на 100%. На деяких торгах змагалися по 6-7 учасників, які знижували ціну під час аукціону. Зрештою, ми змогли отримати рекордно низькі для держави ціни, що підтверджують дослідження журналістів-розслідувачів», – відзначила Марина Безрукова, директор ‭«Агенції оборонних закупівель» Міноборони України.

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